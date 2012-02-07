«پرورش صدا و بیان هنرپیشه» چاپ دهمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب ترجمه‌ای آزاد از گزیده مطالب کتاب «صدا و هنرپیشه» نوشته سیسلی بری، معلم باتجربه بیان و صدا است.

سیسلی بری هنگام نوشتن این کتاب مربی گروه سلطنتی شکسپیر بوده‏ است. بسیاری از هنرپیشگان مشهور به‌طور خصوصی نزد سیسلی بری آموزش دیده‏اند ازجمله مگی اسمیت، شون کانری، توپول، پیترفنیچ و ترنس استامپ.

پیتربروک، کارگردان انگلیسی ضمن چند کلمه‏ای که‏ در معرفی و ستایش کتاب بری نوشته، شرح داده است که چرا تمرینهای مفصل و دقیق برای آزاد کردن امکانها و توانایی‏های صدا ضروری‌اند. وی می‏گوید هدف از تربیت صدا نه یاد گرفتن نحوه تولید آن، بلکه آزادکردن آن است. بروک می‏افزاید تمرینهای خسته‌کننده و ملال آور برای رسیدن به این مقصود کافی نیستند و اهمیت روش خانم بری را در این می‏داند که وی تربیت صدا را فقط در رابطه‏ متقابل با تجربه‏های عاطفی ‏بازیگر موثر می‏یابد و هرگز صدای واژه‏ها را ازمعنای زنده آنها جدا نمی‏کند.

در کتاب حاضر، بسیاری از مطالب کتاب سیسلی بری، حذف شده و به‌جای آنها مطالب دیگری که برای خواننده ‏فارسی‌زبان مفید و ضروری است، افزوده شده‏ است.

محسن یلغانی که اقتباس و ترجمه این کتاب را برعهده داشته، سعی کرده آموزشها و تمرینهای کتاب بری را با زبان فارسی تلفیق کند که برای این منظور از کتاب‌های«تاریخ زبان فارسی» (جلد اول باب اول) و«وزن شعر فارسی» هر دو تالیف دکتر پرویز ناتل خانلری استفاده ‏کرده ‏است.

پرورش صدا، تنفس و شل کردن عضلات‏، تمرین‌ها، عضلانی کردن اندام‌های گفتار و کلمه، کلمه، تمرین‏های عضلانی کردن اندامهای گفتار، گوش دادن، صدای کامل، شعرخوانی، به‌کار گرفتن صدا و خلاصه تمرین‌ها، فصل‌هایی از این کتاب است.