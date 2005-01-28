آخرين تحولات انتخاباتي عراق(40)

خبر 303)مشاركت زنان عراق در انتخابات در سطح بالايي خواهد بود



يك نامزد زن عراقي كه در انتخابات سراسري اين كشور در استان نجف ثبت نام كرده است، تاكيد كرد : انتخابات در عراق بوي‍ژه در نجف به صورت سالم و شفاف برگزار خواهد شد.



باسمه القبنچي گفت : مردم عراق بويژه ساكنان نجف بي صبرانه منتظر لحظه فرارسيدن انتخابات هستند .



وي ميزان مشاركت زنان در انتخابات عراق به خصوص پس از فتواي آيت الله سيستاني مبني بر مشاركت زنان در انتخابات را بسيار بالا پيش بيني كرد

خبر 304) شمارش آرا دقيق و سالم خواهد بود



محمد الاسدي مشاور منطقه اي سازمان بين المللي مهاجرت تاكيد كرد: انتخابات عراق توام با نظارت شديد بين المللي و رسانه اي و روند برگزاري آن واضح و شفاف خواهد بود.



وي تصريح كرد: عمليات شمارش آرا به صورت دقيق وسالم انجام خواهد شد.



خبر 305) دبير كل سازمان ملل متحد خواستار مشاركت عراقي ها در انتخابات شد



كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد از مردم عراق خواست در انتخابات سراسري كشورشان شركت كنند و براي ساخت مجدد كشورشان بر اساس پايه هاي دمكراتيك با هم متحد شوند.



وي در پيامي براي ملت عراق گفت : انتخابات تنها وسيله براي تعيين آينده هر كشوري است و شما بايد حق دمكراتيك خود را اعمال كنيد.



وي افزود: انتخابات فرصتي براي شما جهت دور شدن از خشونت و شك و روي نهادن به سمت صلح و نظام حكومتي منتخب خواهد بود.



عنان گفت : به كساني كه براي مانع تراشي در برابر برگزاري انتخابات تلاش مي كنند مي گويم جنايت و ارعاب راي دهندگان و نامزدها و كارمندان انتخابات قابل توجيه نيست.



دبير كل سازمان ملل افزود: اين انتخابات اولين گام سرنوشت ساز به سمت تدوين قانون اساسي جديد و عراق آزاد و باثبات است و در اين مرحله انتقالي سياسي به همه عراقي ها مي گويم براي ساختن كشورتان بر اساس پايه هاي دمكراتيك با هم متحد شويد.





خبر 306) معيارهاي انتخاب افراد از نگاه معاون رئيس مجلس موقت عراق



معاون رئيس مجلس موقت عراق ابرازعقيده كرد انتخاب نمايندگان مجلس ملي دايمي عراق بايد بر اساس برنامه هاي سياسي صورت گيرد نه بر اساس قوميت و نژاد.



جواد المالكي معاون رئيس مجلس موقت عراق گزينش افراد از راه انتخابات و بر اساس برنامه هاي سياسي كشور را معيار واقعي برگزيدن عناصر خدمتگزار عراق دانست .

المالكي در گفتگو با شبكه العالم با اشاره به معيارهايي كه انتخاب كننده بايد آن را مورد توجه قرار دهد، ابرازاميدواري كرد انتخاب افراد بر اساس برنامه سياسي كشور صورت گيرد نه بر اساس قوم ون‍ژاد ودين و انتخاب بر اساس برنامه سياسي تنها معيار گزينش عناصر خدمتگزار خواهد بود.

خبر 308) مهاجران عراقي در 14 كشور خارجي از صبح امروز به پاي صندوق هاي راي رفتند



با وجودي كه موعد رسمي انتخابات سه گانه عراق پس فردا 30 ژانويه مي باشد اما 280 هزار مهاجر عراقي از امروز به پاي صندوق هاي راي رفته اند تا 275 نماينده مجلس ملي و اعضاي شوراهاي استان هاي هجده گانه كشورشان را انتخاب كنند .



مراكز راي گيري در 14 كشور خارجي از ساعت 7 صبح امروز به روي حدود 280 هزار مهاجر عراقي گشوده شده است تا آنها دو روز زودتر از همشهريان خود در عراق انتخابات را آغازكنند بر اين اساس مراكز راي گيري در كشورهاي ايران، استراليا، سوريه ، اردن وامارات و ادامه كشورهاي آلمان ، فرانسه ، انگليس ، دانمارك ، سوئد، درهاي خود را باز كردند.

60 هزار و 908 مهاجر عراقي درايران كه نام نويسي كرده اند از امروز تا روز يكشنبه موعد رسمي انتخابات راي خود را به صندوق ها خواهند انداخت.

دراستراليا امروز 11 هزار و 800 عراقي دراولين انتخابات دمكراتيك تاريخ عراق شركت خواهند كرد.

در امارات 12 هزار و 600 عراقي ثبت نام كرده اند كه از صبح امروز به پاي صندوق هاي راي رفته اند كه تنهادر دو شهر ابوظبي ودبي قراردارند.

امارات تنها كشور در منطقه خليج فارس است كه انتخابات عراق در آن برگزار مي شود و عراقي هاي مقيم كشورهاي ديگر منطقه خليج فارس در صورت تمايل بايد به امارات بروند و آنجا راي خود را به صندوق ها بيندازند.

در سوريه هم 16 هزار و 581 مهاجر عراقي از صبح امروز به پاي صندوق هاي راي رفته اند .

انتخابات امروز در كشورهاي استراليا، انگليس، ايران، كانادا، دانمارك، فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، سوريه، تركيه، امارات ، آمريكا و اردن برگزار مي شود و تا پايان روز 30 ‍ژانويه همزمان با عراق پايان مي يابد.

مهاجران عراقي مقيم 14 كشور خارجي از امروز جمعه تا يكشنبه در انتخابات مجلس ملي و انتخابات شوراهاي استان هاي كشورشان شركت مي كنند.

سازمان بين المللي مهاجرت از ثبت نام 280 هزار مهاجر عراقي براي شركت در انتخابات سراسري عراق خبرداد در حالي كه پيش بيني مي شد حداقل يك ميليون عراقي براي شركت در انتخابات ثبت نام كنند.

براي اين 14 كشور 79 مركز و 821 حوزه انتخاباتي در نظر گرفته شده است .



خبر 309) تاكيد مقامات امنيتي دولت موقت عراق بر بهبود اوضاع امنيتي در آستانه انتخابات

قاسم داوود وزير مشاور در امنيت ملي عراق تصريح كرد: شانزده استان از هيجده استان عراق آرام هستند و در استان نينوا اوضاع امنيتي بهبود يافته است .



وي درباره وضعيت عراق براي برگزاري انتخابات گفت : به جز بخشهايي از دياله و صلاح الدين ، شانزده استان از هيجده استان اين كشور آرام هستند و در استان نينوا اوضاع امنيتي بهبود يافته است و قرار است حضور نيرو هاي امنيتي عراق و نظاميان آمريكا در موصل نيز افزايش يابد .

مشاور امنيت ملي عراق تاكيد كرد ارزيابي هاي عراق نشان مي دهد كه در حدود هشتاد درصد از مردم عراق در انتخابات شركت كنند .

همچنين مقامات محلي نجف اشرف از امروز تا يكشنبه زمان برگزاري انتخابات مقررات منع آمد و شد را در اين شهر براي كنترل اوضاع امنيتي در آستانه انتخابات به مرحله اجرا گذاشتند.

خبر 310) سفارت عراق در مصر از راي دهندگان عراقي استقبال كرد



ده تن از راي دهندگان عراقي مقيم مصر امروز به سفارت كشور خود در قاهره رفتند تا آراي خود را به دو صندوق منقش به پرچم كشورشان بيندازند .



مهاجران عراقي با نشان دادن مدارك اثبات تابعيت عراقي خود براي شركت در انتخابات ثبت نام كرده اند .



هرچند تعداد دقيق عراقي هاي مقيم مصر مشخص نيست اما حضور راي دهندگان عراقي در پاي صندوق هاي راي در ساعات اوليه صبح امروز ضعيف گزارش شده است.



شايان ذكر است با وجودي كه موعد رسمي انتخابات در عراق 30 ژانويه يعني پس فردا يكشنبه مي باشد اما مهاجران عراقي مقيم 14 كشور خارجي از امروز راي خود را به صندوق هاي راي مي اندازند واين عمليات تا يكشنبه ادامه خواهد يافت.

البته به علت اختلاف فاصله زماني ميان اين 14 كشور در اولين كشوري كه انتخابات براي مهاجران عراقي آغاز شد استراليا بود كه مهاجران عراقي آراي خود را به صندوق هاي اخذ راي در سه شهر استراليا مي اندازند و در ادامه در كشورهاي ايران، استراليا،‌اردن، سوريه و ديگر كشورها انتخابات آغاز شد.

