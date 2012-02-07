اسامی راه یافتگان به بخش مسابقه جشنواره عکس کارون اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از میان بیش از یک هزار و 400 تک عکس و مجموعه عکس رسیده به دبیرخانه جشنواره در سه بخش، 54 اثر توانستند به بخش مسابقه راه پیدا کنند. همچنین شرکت کنندگان با 40 اثر در بخش مستند و جهاد اقتصادی و 14 اثر در بخش خلاقانه با یکدیگر رقابت می کنند.

هیئت انتخاب شامل افشین شاهرودی، کیارنگ علایی و علی سلطانی پس از انجام بازبینی عکس های رسیده، 54 تک عکس و یک مجموعه عکس را برای شرکت در نمایشگاه و رقابت با یکدیگر انتخاب کردند.



اسامی هنرمندانی که عکسهای آنها به مرحله مسابقه راه یافته شامل صادق افشار، نازلی عباسی، اعظم کیانی شاهوندی، ایمان شریفی، ایمان برغشی، مهدی قنواتی، مهدی چنگیزی، زهره عویدی، مصطفی غلام نژاد، امیر حسین کردونی، کوروش صالحی، برنا قاسمی، سید مدیار شجاعی فر، علی توکلی فر، علی سراج همدانی، هادی جعفرزاده، زهرا رضاپور، مسیح حزبائی زاده، امیر عبیداوی، مهران همراهی، امین روشن افشار، امید فاضلی، محمد باقر عسکرپور، میعاد آخی، نسیم احمدی، علی رمضانی، وحید ناصری و حمید یوسف لاوی عنوان کرد.



معرفی برگزیدگان نهایی و مراسم اهدای جوایز به همراه افتتاح نمایشگاه روز سه شنبه 25 بهمن ماه سال جاری در موزه هنرهای معاصر اهواز انجام می شود.

