به گزارش خبرنگار مهر، کریمی در همایش راههای پیشگیری از اعتیاد که قبل از ظهر سه شنبه در محل بسیج بخش کهک برگزار شد عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش اعظم شخصیت کودک در خانواده شکل می‌گیرد، هر گونه ناهنجاری در خانواده می‌تواند باعث بروز یک رفتار ناهنجار شود و گرایش به اعتیاد نیز به عنوان یک ناهنجاری در کانون خانواده شکل می‌گیرد.

وی کمبود محبت را مهم‌ترین عامل گرایش جوانان به مواد مخدر دانست و گفت: امروزه بایستی جوان و نوجوان را تکریم و احترام کرد و آن‌ها را مطرح ساخت چرا که جوان امروز با ماهواره، اینترنت، کامپیو‌تر و علم روز آشنا است و هر روز می‌تواند با تمام جهان ارتباط برقرار کند، جوانان امروز به محبت و عاطفه خانواده بیشتر احتیاج دارند.



وی در ادامه عدم آگاهی و شناخت خانواده به مواد مخدر و فرزند خویش، الگو گیری، خشونت خانوادگی، اختلاف والدین، افراط در محبت، فقر، در دسترس بودن، ایجاد سرخوشی و سرمستی، بیکاری، وجود دوستان و رفقای ناباب، کنجکاوی، بهانه رفع خستگی و تفریح و تفنن را از عوامل دیگر وابستگی و گرایش افراد به مواد مخدر عنوان کرد.



مسئول بسیج سازندگی ناحیه امام حسین (ع) قم با بیان اینکه امروزه دامنه فروش، واردات و مصرف مواد مخدر آنقدر زیاد است که فعالیتی بسیار گسترده را می‌طلبد، افزود: بایستی با یک اراده قوی و با اتکا به خداوند و ترویج آموزش دینی عمیق در برابر پیشرفت اعتیاد در جامعه ایستادگی کرد.



کریمی کارهای خلاف، فساد اخلاقی، بروز رفتارهای پر خطر، سرقت، تکدی‌گری را از عوارض اجتماعی مصرف مواد مخدر در جامعه عنوان کرد.



وی هدف از برگزاری این همایش ها را آگاهی دانش آموزان از مضرات مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی برشمرد.



یاد آور می‌شود: در حاشیه این همایش نمایشگاه پوستر و عکس در خصوص راه‌های آموزش پشگیری از اعتیاد بر پا شد.