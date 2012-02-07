به گزارش خبرنگار مهر، دولت در لایحه پیشنهادی بودجه خود به مجلس شورای اسلامی برای سال آینده بیش از 13 هزار و 790 میلیارد تومان اعتبارات یارانه‌ها پیش بینی کرده است.

بر این اساس، یارانه سود تسهیلات مسکن روستایی در قالب لایحه بودجه 91 بیش از 32 میلیارد و 400 میلیون تومان است، همچنین برای یارانه شیر مدارس بالغ بر 250 میلیارد تومان اعتبارات یارانه ای در نظر گرفته شده است.

همچنین دولت در قالب لایحه پیشنهادی بودجه 91 برای یارانه انرژی (مابه تفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاهها) حدود چهار هزار و 390 میلیارد تومان اعتبار یارانه ای پیش بینی کرده، این در حالی است که در قالب این لایحه پیشنهادی برای یارانه بلیت حمل و نقل همگانی، یارانه بلیت مترو تهران، قطار شهری سایر شهرها بیش از 300 میلیارد تومان اعتبار تعیین شده است.



در لایحه بودجه 91 همچنین برای یارانه سود تسهیلات مسکن مهر 150 میلیارد تومان، کمک زیان شرکتهای دولتی یکهزار و 593 میلیارد تومان، کمک زیان شرکتهای آب و فاضلاب روستایی یکهزار و 38 میلیارد تومان یارانه اختصاص یافته است.

این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی، به منظور اعمال حمایتهای مالی در اجرای ماده دو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 100 میلیارد تومان، اعتبار موضوع بند "ی" ماده 143 قانون برنامه پنجم 100 میلیارد تومان و اعتبارات موضوع هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض، شهرداری، هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز بیش از 10 میلیارد تومان اعتبار یارانه ها را در نظر گرفته است.

اختصاص 3500 میلیارد تومان یارانه نان در سال 91

به گزارش مهر، دولت همچنین در قالب لایحه پیشنهادی بودجه سال 91 به مجلس شورای اسلامی برای یارانه نقدی نان حدود 3500 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است. هم اکنون یارانه نقدی نان به ازای هر ایرانی 5 هزار تومان است.

در صورت موافقت نمایندگان مجلس با لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده برای پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی بیش از 775 میلیارد تومان اعتبار تعیین شده است.

این در حالی است که در لایحه بودجه 91 دولت برای یارانه کالاهای اساسی، هزینه های کنترل و تنظیم بازار تمامی کالاها، محصولات کشاورزی، دام، شیلات، هزینه بازرسی کالا، خدمات، یارانه اصل و سود و جریمه تسهیلات و مابه تفاوت سود، کارمزد و سایر یارانه ها از جمله صادراتی و تعهدات دستگاههای اجرایی، تامین کالا و خدمات ضروری بیش از دو هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار به مجلس پیشنهاد کرده است.

دولت همچنین به منظور پوشش پرداخت ضرر و زیان، یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی، یارانه اصل و سود و جریمه تسهیلات و ما به تفاوت سود، کارمزد و سایر یارانه ها و سایر بدهی ها و تعهدات بیش از 250 میلیارد تومان یارانه در قالب لایحه بودجه 91 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.