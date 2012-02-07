دومین آزمون ادواری همسان در البرز برگزار شد/افزایش همکاری دانشگاه محیط زیست با مراکز دانشگاهی کرج

به گزارش خبرگزاری مهر،دومین آزمون ادواری همسان کشوری همزمان با سایر استانها در استان البرز برگزار شده و بخشهای ذیربط در این خصوص همکاری و تعامل داشته اند.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از برگزاری دومین آزمون ادواری همسان در در سه حوزه امتحانی در شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد خبر داد.

محمدرضا زیدی ادامه داد: تعداد هزار و 959 نفر در این آزمون شرکت کرده اند ضمن اینکه این تعداد شرکت کننده در 46 حرفه مهارتی در این آزمون شرکت داشته اند.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز افزود: 51نفر از این شرکت کنندگان را خواهران و هزار و 508 نفر را برادران تشکیل داده اند.

افزایش همکاریهای دانشگاه محیط زیست با مراکز دانشگاهی کرج

مسئول تربیت بدنی دانشگاه محیط زیست کرج در این خصوص گفت: زمینه ای فراهم می شود تا به زودی دانشگاه محیط زیست در بخش ورزش، همکاری های خود را با دیگر مراکز دانشگاهی استان توسعه و گسترش دهد.

امیر بنی اسدی ادامه داد: همچنین طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است شرایطی فراهم شود تا این دانشگاه در مسابقات دانشجویی دانشجویان کشور نیز حضوری پررنگ داشته باشد.

این مسئول گفت: جلسه ای با ریاست دانشگاه برای بسط فعالیتهای ورزشی و ایجاد شور و نشاط میان کارکنان و دانشجویان برگزار شده است.

مسئول تربیت بدنی دانشگاه محیط زیست کرج افزود: در این خصوص، نتایج خوبی حاصل شد که امیدوارم با عملی شدن برنامه های پیش بینی شده، گامهای موثر ورزشی برداشته شود.

انتصاب مشاور امور زنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز

مشاور امور زنان در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز منصوب شد و این امر در راستای اهداف این اداره کل صورت گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، طی حکمی مریم فرامرزی را به عنوان مشاور امور بانوان و خانواده اداره کل منصوب کرده است.

حسین میر رجبی در مراسم مربوط به این امر به نقش مهم زنان در جامعه، لزوم توجه به جایگاه والا و محوری خانواده به عنوان کانون اصلی مهرورزی و پرورش انسانهای متعالی و ترویج فرهنگ اسلامی و تربیت دینی اشاره کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در ادامه، معرفی شان و منزلت بانوان و پیگیری امورات فرهنگی و اجتماعی مربوط به بانوان همکار را ضروری دانست.

در پایان این مراسم نیز حکم انتصاب فرامرزی به وی اعطا شد.

مشاور فرهنگی رئیس سازمان ملی استاندارد منصوب شد

مشاور فرهنگی رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منصوب شد و این امر در راستای اهداف فرهنگی این سازمان صورت گرفته است.

نظام الدین برزگری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، حجت الاسلام میلانی نژاد را به سمت مشاور خود در امور فرهنگی منصوب کرده است.

حجت الاسلام میلانی نژاد با ابلاغ مربوطه به عنوان مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد در امور فرهنگی منصوب و معرفی شده است.

تجدید میثاق کارکنان مرکز تربیت مربی با آرمانهای امام راحل و شهدا

کارکنان مرکز تربیت مربی با آرمانهای امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند و این امر، طی مراسمی انجام شد.

کارکنان مرکز تربیت مربی به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) در بهشت زهرا (س) حاضر شدند.

کارکنان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شیخ الاسلامی وزیر مربوطه و پرند معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز در این مراسم حاضر بودند.

توکلی گلپایگانی سرپرست معاونت پژوهش و رئیس مرکز تربیت مربی، از دیگر مسئولان شرکت کننده در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدا بود.

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