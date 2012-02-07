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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

نامزدهای جشنواره جوانه در بخش‌های مختلف یکسان نیست

نامزدهای جشنواره جوانه در بخش‌های مختلف یکسان نیست

دبیر جشنواره جوانه که به همت رادیو جوان برگزار می‌شود، تاکید کرد نامزدهای این جشنواره در بخش‌های مختلف یکسان نیست.

حمیدرضا افتخاری، دبیر جشنواره جوانه به خبرنگار مهر گفت: تا پایان عصر امروز اسامی نهایی نامزدهای دریافت جایزه بر روی سایت جشنواره به نشانی http://www.radiojavan.ir/javaneh/ قرار خواهد گرفت.
 
وی در ادامه افزود: افرادی که بالای 70 درصد حد نصاب نمره را کسب کرده باشند جزء نامزدهای نهایی خواهند بود. تعداد نامزدها در همه بخش‌ها یکسان نیست، بلکه ممکن است در بخش گویندگی 13 نفر یا در بخش گزارشگری 8 نفر جزء نامزدها باشند.
 
دبیر جشنواره جوانه اشاره کرد: از همه کاندیداها نیز برای اختتامیه دعوت به عمل خواهد آمد و از یکشنبه عصر تا پایان اختتامیه که دوشنبه شب است پذیرای این عزیزان خواهیم بود.
 
وی افزود: دعوت‌نامه برای همه افراد مورد نظر به نشانی پست الکترونیکی که اعلام کردند، ارسال خواهد شد و اگر کسی تا فردا دعوت‌نامه را دریات نکرده با دبیرخانه تماس بگیرد.
کد مطلب 1528159

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