به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر عباسی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا به امروز هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر کمبود سوخت از شهرستان‌ها دریافت نکرده‌ایم، افزود: با وجود اینکه در چند روز اخیر شاهد برودت هوای استان بودیم، اما با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که از چند ماه پیش در زمینه تأمین سوخت مناطق مختلف استان داشتیم، با هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه به‌ویژه در مناطق روستایی استان مواجه نیستیم.

وی با تأکید بر اینکه در رابطه با عرضه سوخت در جایگاه‎‌های استان نیز هیچ مشکلی نداریم افزود: در حال حاضر تعداد 32 جایگاه CNG در استان فعال است که 20 جایگاه تک‌منظوره و 12 جایگاه نیز دو منظوره است در همین راستا یک جایگاه CNG نیز دیروز در شهرستان خدابنده افتتاح شد تا شاهد خدمات‌رسانی بیشتر در این زمینه باشیم.

عباسی افزود: با توجه به اینکه مردم استان به‌ویژه مناطق روستایی در این فصل، ذخایر سوخت خود را مصرف می‌کنند، به همین خاطر باری را به استان تحمیل نمی‌کند، اما با این وجود باید با مدیریت نسبت به مصرف سوخت اقدام شود.

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان، همچنین با اشاره به اجرای موفقیت‌آمیز قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در یکسال گذشته افزود: تغییر نگاه عمومی به مقوله انرژی، بهترین دستاورد برای اجرای این قانون بود که خوشبختانه مردم در یکسال گذشته با مدیریت صحیح خود این مهم را به اثبات رساندند.

