انسان موضوع محوري همه علوم دانشگاهي و حوزوي است

محمد علي شيخ در گفت وگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت : ارتباط بين حوزه و دانشگاه هميشه برقرار بوده است. چه قبل از انقلاب اسلامي و چه بعد از آن. مثلا در قبل از انقلاب اسلامي استاد شهيد مطهري از اساتيد بنام دانشگاه تهران بوده است و يا استاد جلال الدين همايي و استاد سيد محمد مشكات نيز از اين دست افراد بودند. اينطور نبوده كه حوزه و دانشگاه مقابل هم باشند. اين ارتباط علمي و معنوي بين آنها همواره وجود داشته است. البته اگر ارتباط اين دو بخش ملموس تر شود و آمد و شد بين حوزه و دانشگاه افزايش يابد اين رابطه گسترده تر خواهد شد.

وي تصريح كرد : در رشته هاي علوم انساني اين ارتباط واضح تر و بيشتر است. براي مثال ، در دارالشفاء دروس فلسفه اسلامي و فلسفه غرب تدريس مي شوند و در دانشكده علوم حديث نيز چنين است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با توجه به وضعيت ارتباطي حوزه و دانشگاه افزود : اين ارتباط در رشته هاي فني و علوم پزشكي كمتر محسوس است. البته در همه اين علوم انسان موضوع محوري است و اين بين حوزه و دانشگاه مشترك است. يك پزشك يا مهندس نياز دارد در زمان فراغت خود به مسائل روحي و معنوي بپردازد و اين ارتباط انسان را به حوزه هاي ديگر نشان مي دهد. نيازهاي آدمي از هم منفك نيستند و نمي توان او را موجود تك بعدي پنداشت .