به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله سلگی پیش‌ازظهر سه‌شنبه در حاشیه افتتاح نخستین نیروگاه 100درصد خصوصی کشور که در زواره افتتاح شد با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور ساخت نیروگاه در زواره بیان داشت: برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات متعدد با مدیر‌عامل شرکت برق منطقه‌ای و استانداری اصفهان و حمایت مستمر از ساخت و احداث این نیروگاه از جمله اقدامات مورد نظر بوده است.

وی با بیان اینکه 20 درصد از هزینه ساخت این نیروگاه توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی آورده شده، گفت: دیگر منابع مورد نیاز مالی نیز از طریق وام و تسهیلات دولتی ارائه شد.

فرماندار اردستان با تاکید بر اینکه برگزاری همایش فرصتهای سرمایه‌گذاری در شهرستان اردستان در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار شده، افزود: در این همایش 20 پروژه به سرمایه‌گذاران معرفی شده است.

وی به کاهش زمین 80 درصدی زمین در اردستان به منظور جذب سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: همچنین ارائه 10درصدی تسهیلات زمین به سرمایه‌گذاران از دیگر حمایتهای بخش دولتی از سرمایه‌گذاران خصوصی محسوب می‌شود.

سلگی با اشاره به اینکه در 50 کیلومتری اردستان کلنگ بزرگ‌ترین کارخانه سرامیکی کشور زده شده، تصریح کرد: همچنین کارخانه واگنسازی قطار شهری و بین شهری از دیگر طرح‌های شاخص در این شهرستان محسوب می‌شود.

وی کمبود منابع آبی را یکی از مشکلات اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری در شهرستان اردستان نامید و اضافه کرد: در راستای رفع این مشکل اولویت بندی را برای صنایع در نظر گرفته‌ایم.