نمایشگاه آثار علمی دانش آموزان منطقه عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش آموزش و پرورش عسلویه نمایشگاهی با عنوان " در محضر قرآن و آثار علمی دانش آموزان منطقه عسلویه " به منظور نمایش آثار علمی دانشآموزان این منطقه در مدرسه میثاق اخند برگزار شد.
رئیس اداره اموزش و پرورش عسلویه ظهر سهشنبه در این نمایشگاه اظهار داشت: ایجاد فضای معنوی و برقراری انس و الفت با قرآن کریم و همچنین آشنایی با استعداد و توانمندی دانش آموزان منطقه عسلویه از مهم ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
اسماعیل احمدی به دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: گسترش استعدادها و شناسایی فعالان قرآنی و ارائه آثار و دستاوردهای دانش آموزان منطقه عسلویه در زمینه قرآن و تجلیل از جانفشانی شهدا و گرامیداشت یاد و خاطر آن عزیزان از دیگر اهداف این نمایشگاه است.
وی اضافه کرد: برنامه های دیگری نیز ار سوی ایان اداره برگزار شده است که همایش "عفاف و حجاب" نیز با حضور دانش آموزان دختر و برخی مقامات محلی در سالن اجتماعات این اداره از مهمترین این برنامههاست
رئیس اداره اموزش و پرورش عسلویه به توصیهها و تاکیدات بنیانگذار انقلاب اسلامی در موضوع گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: حضرت امام (ره) پراکنده شدن روح قرآن در جامعه را عامل مهم شکست طاغوت و ویران شدن کاخ استبداد میدانست.
وی همچنین به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: گسترش فرهنگ قرآن در جامعه عامل مهم تقویت ارزشها و کرامت انسانی است و این مهم بارها توسط مقام معظم رهبری توصیه شده است.
احمدی ادامه داد: باید با تداوم برگزاری چنین نمایشگاههایی به رشد علمی دانشآموزان کمک کنیم و باعث شویم تا دانشآموزان به خودباوری برسند.
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