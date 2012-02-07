اردوغان از ارائه طرح جدیدی علیه سوریه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه در خبری فوری گزارش دادند : "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه گفت ما طرح جدیدی را به همراه کشورهای مخالف دولت سوریه پس از شکست شورای امیت در تصویب قطعنامه ضد سوری ارائه خواهیم کرد.



ترکیه در کنار عربستان، قطر و برخی دیگر از کشورهای عربی در همسویی کامل با آمریکا و دیگر کشورهای غربی، همچنان به اقدامات ضد سوری خود و حمایت از مخالفان نظام سوریه ادامه می دهد.



قطعنامه ضد سوری رژیمهای عربی و غربی ها که از حمایت کامل ترکیه برخوردار بود، با وتوی روسیه و چین در شورای امنیت روبرو و تصویب نشد.