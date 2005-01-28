امامان جمعه عراق خواستار مشاركت گسترده عراقي ها در انتخابات سراسري شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، امامان جمعه كربلاي معلي و نجف اشرف امروزدرمراسم نماز جمعه ابراز اميدواري كردند كه انتخابات سراسري اين كشور در روز يكشنبه با موفقيت برگزار شود اما يكي از آنها نسبت به تبعات شكست احتمالي آن هشدار داد.



صدرالدين قبانچي نماينده مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق درخطبه هاي نماز جمعه در حسينيه الكاظميه نجف اشرف گفت : موفقيت برگزاري انتخابات به معناي موفقيت جامعه بين المللي خواهد بود و شكست احتمالي آن پيامدهاي منفي بر كشورهاي همسايه و كشورهاي عربي و جهان خواهد داشت.

وي اظهارات برخي رهبران جهان عرب مبني بر اينكه انتخابات منجر به تجزيه يا سيطره شيعيان خواهد شد را بي پايه و اساس خواند و گفت: ما مي دانيم آنها كه پشت عمليات تروريستي درعراق قراردارند و آنها كه خواهان تجزيه عراق و پايان تجربه دمكراسي در آن هستند همه دشمنان عراق هستند .

متذكر مي گردد چندي قبل عبدالله دوم شاه اردن دراظهاراتي بي پايه و اساس گفته بود سيطره شيعيان بر عراق منجر به تجزيه اين كشور خواهد شد،‌وي روز گذشته ادعا كرده بود تشكيل حكومت منطقه اي در جنوب همانند شمال عراق منجر به از هم پاشيدگي اين كشور خواهد شد ،‌شاه اردن در گذشته نيز ادعا كرده بود ايران به دنبال تشكيل هلال شيعي در امتداد تهران بغداد بيروت و دمشق است.

شيخ احمد صافي نماينده آيت الله سيستاني در كربلا نيز در خطبه هاي نماز جمعه اين شهر ابراز اميدواري كرد انتخابات بدون هرگونه خشونت يا كينه توزي در فضاهاي آرام برگزار شود.



وي در جمع شمار زيادي از نمازگزاران در حرم امام حسين عليه السلام گفت : مشاركت مردم در انتخابات به معناي اين است كه آنها حق اعمال نظر و بازنگري در عملكرد منتخبان خود را خواهند داشت.



وي از مداخله نيروهاي امنيتي در تبليغات انتخاباتي براي تاثيرگذاري بر راي دهندگان عراقي به اينكه راي خود را به نفع ليست هاي مسئولان دولت موقت بدهند ابراز تاسف كرد.



خبرگزاري فرانسه گزارش داد شيعيان به عنوان اكثريت ملت عراق براي مشاركت گسترده و همه جانبه درانتخابات سراسري كشورشان آماده مي شوند در حالي كه اقليت سني خواهان تحريم آن است .



جالب توجه اينكه ادعاي اين خبرگزاري مبني بر تحريم انتخابات از سوي اقليت سني عراق با وجود نامزدي حدود 4 هزار شخصيت سني مذهب از مجموع 7 هزار و 700 كانديداي انتخابات عراق به دور از واقعيت مي باشد.