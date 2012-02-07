به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روز سه شنبه هنگام بررسی بودجه سال 91 شهرداری تهران با اشاره به کاهش پیشنهاد شهرداری توسط شورای شهر گفت: این بودجه دو سال است که تغییری نکرده است ادامه عدم افزایش بودجه سازمان فرهنگی سبب کمبودهای جدی این سازمان شده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه های نگهداری مراکز جدید اضافه شده به سازمان گفت: این ها هزینه های تحمیل شده به سازمان است که به آن کاهش تعرفه های آموزشی را که تنها منبع درآمد سازمان هستند اضافه کنید.

وی ادامه داد: در سال 91 بسیاری از دو سالانه های ما برگزار می شود که با وجود کاهش بودجه امکان برگزاری مناسب آنها نیست به طور مثال برای کمک به کتابخانه های مدارس که فعالیت حاشیه ای جشنواره یاد یار مهربان است امسال بسیار کاهش پیدا کرد و یا کمکهای عطر سیب به تکایا از 3 میلیارد تومان به 1 میلیارد و 200 میلیون تومان کاهش یافت.

وی با اشاره به ساخت فیلم سینمایی بوسیدن روی ماه در جشنواره امسال فیلم فجر گفت: این فیلم یکی از فیلم های ارزشی در حوزه انقلاب و دفاع مقدس است که تاکنون در صدر فیلم های مورد علاقه تماشاگران قرار دارد که سازمان تنها برای تهیه کنندگی همین فیلم یک میلیارد تومان هزینه کرد.

وی با بیان اینکه شهرداری هنگام تدوین لایحه بودجه پیشنهاد 140 میلیاردی ما را به 90 میلیارد کاهش داد گفت: در خواست ما این است که شورا این رقم را بیش از این کم نکند.

خادم نیز در جریان بررسی لایحه بودجه سال 91 شهرداری تهران که به بودجه جاری اختصاص داشت گفت: بودجه جاری شهرداری در لایحه دو هزارو 200 میلیارد تومان بود که کمیسیون برنامه بودجه شورا رقم دو هزار میلیار تومان را تصویب کرد که نسبت به سال گذشته بیش از 200 میلیارد افزایش داشته است .

وی ادامه داد: حقوق، اجرت، دستمزد در لایحه شهرداری افزایش بالایی داشته است که پیشنهاد شورا 12 درصد رشد است.

پورزرندی خواستار تصویب رقم پیشنهادی شهرداری شد و اعلام کرد: کارمندان شهرداری نسبت به سایر کارمندان از حقوق و دستمزد پایین تری برخوردار هستند. یک شهردار بازنشسته تنها یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق می گیرد اما رئیس شورای شهر در مخالف با سخنان پورزرندی گفت: اگر حقوق و مزایای شهرداری خوب نبود مردم تمایلی به همکاری با شهرداری نداشتند.

خادم با اشاره به بودجه فرهنگی هنری سال آینده شهرداری گفت: پیشنهاد 90 میلیاردی شهرداری به 66 میلیارد تومان تعدیل پیدا کرد.

علیرضا دبیر خواستار بازگشت به لایحه شهرداری شد و گفت: سال گذشته نیز در این حوزه با کمبود بودجه روبرو شدیم و از محل درآمدهای کمک های شهردار این کمبود بودجه رفع شد که برای اعضای شورا قابل نظارت نبود.

حبیب کاشانی نیز در این رابطه گفت: تدوین بودجه کار مشکلی است و نمی شود به راحتی آن را کم و زیاد کنیم.

چمران نیز با تأکید سخنان کاشانی گفت: اگر بودجه ای در جایی زیاد شود مجبوریم از جایی دیگر آن را تأمین کنیم و مشخص است باید از بودجه حمل و نقل ترافیک که اولویت اول شهر تهران است کاسته و به بودجه فرهنگی افزوده شود.

پروین احمدی نژاد نیز با انتقاد از تخصیص ردیف بودجه برای حمایت موسسات فرهنگی و هنری و مردم نهاد گفت: وقتی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دارای ردیف بودجه است، چرا 14 میلیارد تومان برای موسسات و 2 میلیارد تومان برای مراکز مردم نهاد تخصیص داده شده و بهتر است حمایت از خانه هنرمندان، خانه سینما و خانه موسیقی و غیره در یک جا تجمیع شود.

در ادامه به بررسی بیشتر لایحه بودجه 91 به جلسه بعد روز یکشنبه شورای شهر موکول شد.