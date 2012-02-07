همایش ملی انرژی فردا در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این همایش به روز رسانی اطلاعات و آشنا کردن متخصصان، دست اندرکاران صنایع و سیاستگذاران مقوله انرژی با آخرین دستاوردهای مهندسی و مدیریت انرژی در کشور عنوان شده است.

موضوعاتی از قبیل انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر، جهاد اقتصادی و انرژی، انرژی و محیط زیست و توسعه پایدار، مدیریت عرضه و تقاضای انرژی، فناوری و نوآوری در حوزه انرژی و آینده نگاری و آینده پژوهی در بخش انرژی از جمله محورهای این همایش به شمار می رود.



پس از اتمام مهلت ارسال مقالات به همایش از مجموع مقالاتی که به دبیرخانه این همایش ارسال شد پس از غربالگری اولیه 371 مقاله در اختیار کمیته داوران قرار گرفت.



کمیته داوران همایش ملی انرژی متشکل از 30 استاد از دانشگاه های خوزستان و تهران پس از ارزیابی مقالات به مدت یک هفته و درسه نوبت، تعداد 20 مقاله را برای ارائه به صورت سخنرانی و 63 مقاله را برای ارائه پوستر انتخاب کرد.



همایش ملی انرژی که قرار بود روزهای 28 و 29 دی ماه جاری برگزار شود با توجه به تقاضای کارشناسان و پژوهشگران برای تمدید زمان ارائه مقالات به بهمن ماه موکول شد.

