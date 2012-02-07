انتخابات مظهر وحدت و اقتدار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش ازظهر سه شنبه در جمع مردم حسین آباد قاسم از توابع بخش مرکزی شهرستان نهبندان با بیان اینکه دشمن در تلاش است تا از انقلاب و مردم ما انتقام بگیرد، اظهارداشت: متأسفانه کسانی که از سفره انقلاب ارتزاق کردند به دنبال مأیوس کردن مردم بوده و با خط گیری از دشمنان خارجی سعی دارند خدمات دولت و نظام را زیر سؤال ببرند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده بعد از انقلاب اسلامی گفت: محرومیت زدایی، بسط و توسعه و عدالت و هدفمندی یارانه‌ ها را از جمله برنامه‌ هایی است که گویای حرکت و جهش و اهتمام نظام و دولت در حرکت رو به جلو است.

وی مشروعیت الهی که بر پایه ولایت مطلقه فقیه استوار است را یکی از مهمترین عوامل موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران امده است تا تحول نو و گفتمان جدیدی برای بشریت داشته باشد که طبق فرموده امام خمینی(ره) مقدمه انقلاب جهانی حضرت ولی‌عصر(عج) خواهد بود.

وی مقبولیت مردمی و حضور مردم در تمامی عرصه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را یکی دیگر از این عوامل دانست و ادامه داد: طاغوت ها و فرعون های زمان و در رأس آنها آمریکای جنایتکار وبرخی از کشورهای اروپایی امروز در مقابل حرکت جاوید و سازنده انقلاب اسلامی بسیج شده اند و به دنبال اهداف پلید وشیطانی خود هستند.

رشید با تاکید بر اینکه مهمترین دستاورد انقلاب این است که امروز شاهد بیداری اسلامی در جهان هستیم، افزود: امروز مردم و انقلاب ما در اوج اقتدار و عزت قرار دارند و از حیث رشد اقتصادی و علمی در دنیا سرآمد هستیم.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه دشمن سرمایه ‌گذاری هنگفتی برای کاهش حضور مردم در انتخابات مجلس کرده است، گفت: تاکیدات رهبری و استراتژی نظام حضور حداکثری در پای صندوق های رای است.