توسعه آموزش مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است

محمد نوری سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: مهمترین دستاورد انقلاب توسعه آموزش بوده است و اخذ جایگاه علمی کشور در سطح منطقه و بین الملل نمونه بارز این امر محسوب می شود.



وی افزود: در استان البرز تا پیش از تبدیل این دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی خلاء قابل توجهی در حوزه بهداشت و درمان احساس می شد که با تبدیل این دانشگاه تحولات شگرفی در استان ایجاد شد.



نوری سپهر گفت: البرز به سبب وجود قومیت ها، نرخ رشد جمعیت، پراکندگی و تراکم جمعیتی دارای ویژگی های قابل توجهی است که آن را از سایر استانها متمایز می سازد.



وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با رسالت آموزش، بهداشت و درمان به حرکت خود ادامه خواهد داد و با پیشی گرفتن از سایر استانها پیشتاز خواهد بود.

