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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

آرام در گفتگو با مهر:

مشکلات ورزشکاران ناشنوای مازندران تمامی ندارد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ناشنوایان مازندران گفت: ورزشکاران ناشنوای استان با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و مشکلات آنان تمامی ندارد.

سعید آرام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورت فراهم کردن زمینه انجام ورزش قهرمانی، کسب مدالهای فراوان در میادین معتبر جهانی و آسیایی دور از انتظار نیست.

وی گفت: ورزشکاران ناشنوا به دلیل محدودیتی که دارند همواره مظلوم واقع می شوند و به آن چه که استحقاق آن را دارند، دست پیدا نمی کنند.

رئیس هیئت ناشنوایان مازندران، از راه اندازی 13 هیئت ورزشی ناشنوایان تا پایان سال در شهرهای استان خبر داد و گفت: امیدواریم با راه اندازی این هیئتها، ورزشکاران ناشنوا و مستعد این شهرها را شناسایی و برای افتخارآفرینی در عرصه های ورزشی معتبر آماده کنیم

وی در ادامه از معرفی ناشنوایان مازنی به اردوی آماده سازی تیم ملی خبر داد و گفت: مهرداد ذبیح الهی، رسول مختاری، ابوالقاسم مسکینی، اباذر محسنی آهنگر، محمد پرگر و اکبر صادقی نفرات مازندرانی دعوت شده به این اردوی آماده سازی هستند.

آرام بیان داشت: تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران که عنوان قهرمانی آسیا را یدک می‌کشد، نخستین اردوی انتخابی خود را از روز جاری در تهران برگزار می کند.

رئیس هیئت ناشنوایان مازندران افزود: این اردوی آماده سازی برای کسب آمادگی برای حضور پر قدرت در مسابقات قهرمانی جهان بوده که تیر ماه سال آینده به میزبانی ترکیه برگزار می شود.

کد مطلب 1528214

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