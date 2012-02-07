بازیکنان سایپا مقابل استقلال بازی خوبی را به نمایش گذاشتند

ابراهیم صادقی کایپتان تیم فوتبال سایپای البرز در خصوص دیدار مقابل استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دیدار برای ما از حساسیت بالایی برخوردار بود در مقابل استقلال ما بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و موفق شدیم با دو گل از استقلال پیش بیفتیم ولی متاسفانه در ضربات شروع مجدد ضعیف عمل کردیم و آبی پوشان موفق شدند بازی را به تساوی بگشند.

وی ادامه داد: استقلال بازی قبلی خود را مقابل پرسپولیس واگذار کرده بود و از شرایط روحی خوبی برخوردار نبود ولی بازیکنان این تیم تلاش زیادی انجام دادن و بازی باخته را با تساوی عوض کردند.

صادقی در خصوص عملکرد داوری یاد اور شد:متاسفانه داور در این دیدار قضاوت خوبی نداشت و باشگاه سایپا اعتراض خود را به کمیته داوران اعلام کرده است.

کاپیتان سایپا در پایان درباره اشتباهات دروازه بان جوان سایپا گفت: وحید مهدی خانی دروازه بان جوان و آینده داری است باید به او فرصت داد تا به یک دروازه بان خوب و با تجربه تبدیل شود.