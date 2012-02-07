نمایشگاه هتلداری و گردشگری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی پیش از ظهر سه شنبه در این مراسم و در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تمهیدات دولت هماهنگی‌های بین بخشی و فرابخشی که سازمان‌های متولی امر سفر انجام داده‌اند شاهد ارایه تسهیلات و امکانات و برآورده کردن نیازهای اولیه گردشگری هستیم.

وی بیان کرد: در بحث نوسانات بازار ارز مسافران هیچگونه مشکلی برای تهیه ارز ندارند چون اکنون ارز هزار و 226 تومانی برای مسافران در نظر گرفته شده است که اگر نوساناتی هم باشد ایران به عنوان مقصد ارزان می‌توان در سطح جهان معرفی شود. از سوی دیگر این امر خللی در سفرهای داخلی ایجاد نمی‌کند.

جهانیان ادامه داد: باید علاوه بر کنترل سفرهای خروجی بتوانیم جاذبه‌های ایران را معرفی کنیم و در بحث ورود تورهای خارجی فعال شویم.

وی افزود: مسافران می‌توانند هزینه‌های سفرهای خارجی خود را جایگزین مناطق ناشناخته گردشگری در داخل کشور کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی درباره وعده جذب 7 میلیون گردشگر خارجی در سال آینده گفت: تحریم‌ها هیچ تاثیر در گردشگری کشور ندارند و با توجه به پتانسیل گردشگری کشورمان می‌توانیم به عدد بیش از 7 میلیون گردشگر ورودی به ایران هم برسیم.

جهانیان تصریح کرد:‌ امیدواریم با تلاش رسانه‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی تا قبل از تحقق سند چشم انداز 20 ساله به اهدافمان دست پیدا کنیم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی درباره فشارهای وارد شده به آژانس‌های مسافرتی در بحث نوسانات ارزی گفت: افزایش نرخ تورهای داخلی به دلیل این نوسانات نداشته‌ایم و نرخ‌ها همان نرخ دو سال گذشته است.

وی ادامه داد: با مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی جلسه گذاشته‌ایم و آنها موافق عدم افزایش نرخ بوده‌اند.

جهانیان گفت: سازمان میراث فرهنگی نمی‌تواند در بحث اختصاص ارز مسافرتی دخالت کند چون این سیاست بانک مرکزی است اما برای اینکه تسهیلاتی در اختیار مسافران قرار بگیرد هماهنگی‌هایی به عمل آمده است. در هر صورت این نوع اختصاص ارز به نفع مسافر است و تنها مسافران واقعی می‌توانند از ارز مسافرتی استفاده کنند.

وی ادامه داد: انشاءالله در معاونت گردشگری می‌مانم و اولویت کاری خود را در حوزه سفرهای داخلی و خارجی و بازاریابی و تبلیغات قرار می‌دهم.

پنجمین نمایشگاه هتلداری و گردشگری که امروز افتتاح شد و به مدت چهار روز ادامه دارد توسط بخش خصوصی در سه سالن نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا شده است. در این نمایشگاه دفاتر خدمات مسافرتی بیشترین فعالیت خود را به تبلیغ تورهای خارجی اختصاص می‌دهند.