قاتل تازه داماد قصاص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته ماموران پلیس آگاهی استان فارس از مرگ مشکوک تازه دامادی در یکی از بیمارستان های شیراز با خبر شدند. تیمی از ماموران برای بررسی ماجرا راهی بیمارستان شده و در بررسی ها مشخص شد مقتول به نام سعید به شدت کتک خورده است.پزشکان هم علت مرگ او را خونریزی شدید داخلی اعلام کردند.

ماموران سپس از مادر سعید که در بیمارستان حضور داشت تحقیق کردند که او گفت: پسرم دیروز با وضعیتی نا مناسب به خانه آمد و مدعی شد برادر زن هایش او را کتک زده اند. صبح وقتی از خواب بیدار شدم او تکان نمی خورد. سریع او را به بیمارستان منتقل کردم که پزشکان اعلام کردند جان باخته است.

در ادامه ماموران سه برادر زن سعید را دستگیر کردند که آنها در جریان تحقیقات به اعتراف به کتک زدن مقتول ادعا کردند قصد کشتن او را نداشته اند.

پس از تحقیقات از متهمان و بازسازی صحنه قتل پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد.

در جلسه محاکمه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست خواستار مجازات متهمان شد. اولیای دم مقتول هم خواستار قصاص عامل اصلی جنایت شدند.

قاضی عرفانی زاده رییس دادگاه سپس با اشاره به متهم ردیف اول اتهام او را قتل عمد اعلام کرد. متهم به نام امیر هم در دفاع از خود گفت : مقتول همیشه خواهرمان را کتک می زد و این موضوع ما را ازار می داد. یک روز تصمیم گرفتیم او را تنبیه کنیم تا دست از این کار بردارد. روز حادثه دست و پای او را بسته و به بیابان های حاشیه شهر بردیم. در آنجا من او را با کابل برق کتک زدم. او نیمه جان روی زمین افتاد. تصور نمی کردیم باعث مرگش شویم. شب سعید را مقابل خانه شان به از ماشین بیرون انداخته و به خانه بازگشتیم. روز بعد هم در کمال ناباوری متوجه مرگ او شدیم.

در ادامه دو متهم دیگر پرونده در دفاع از خود منکر دخالت در مرگ تازه داماد شدند.

قضات شعبه دوم دادگاه کیفری پس از محاکمه وارد شور شده و امیر را به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم کردند.دو متهم دیگر نیز به اتهام مشارکت در آدم ربایی به حبس محکوم شدند.

