ارتباط مستقیم بیش از ۳میلیون نفر با بهزیستی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی پهلوان در مراسم افتتاح کانون فرهنگی قرآن و عترت شهید فیاض بخش که قبل از ظهر سه شنبه در مجتمع آیت الله گلپایگانی قم برگزار شد با اشاره به اینکه‌ این کانون نهمین کانونی است که در کشور افتتاح شده است، بیان کرد: طبق تاکید ریاست سازمان بهزیستی درراستای مهندسی فرهنگی در سازمان، ۳۱ کانون فرهنگی قرآن و عترت در مراکز استان‌ها و به تبع آن در شهرستان‌ها در دهه مبارکه فجر افتتاح می‌شود.



وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی حدود ۲۰۰فعالیت را انجام می‌دهد بیان کرد: فعالیت‌های سازمان بهزیستی بسیار گسترده است و از مشاوره ژنتیک تا فوت افراد و سرپرستی خانواده افراد فوت شده را تشکیل می‌دهد.



وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تاکید فراوان در بحث رشد و بالندگی فرهنگی داشته‌اند، بیان کرد: رشد و بالندگی فرهنگی در برنامه‌ها وفعالیتهای بهزیستی کشور، جزء اولویت‌های کاری این سازمان است.



وی گفت: به شکل گسترده حدود ۹میلیون جامعه هدف در کشور به صورت غیر مستقیم با سازمان بهزیستی در ارتباط است.



وی ادامه داد: ۳میلیون و ۲۰۰هزار نفر درکشور به طور مستقیم با سازمان بهزیستی در ارتباط هستند.



سرپرست دفتر امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه حدود ۷هزار نفر توسط سازمان به کربلا اعزام شدند افزود: جدای از این اقدامات در حال ایجاد ۲۰۰هزار مسکن و ۱۰۰هزار شغل برای جامعه هدف در کشور هستیم.



وی با اشاره به اینکه لازم است بعد فرهنگی را در جامعه پررنگ‌تر کنیم افزود: برای فرهنگ سازی کودکان در اولویت قرار دارند زیرا اگر کودکان را دریابیم دیگر نیازی به فرهنگ سازی جوانان نیست.



وی با اشاره به اینکه آیین نامه‌ها اصلاح شده است افزود: در مورد ساخت مهد کودک‌ها پیش از این تنها کسانی که در رشته روانشناسی تحصیل کرده بودند می‌توانستند مهد کودک دائر کنند اما با اصلاحات انجام شده برای ساخت مهد کودک دیگر نیازی به وجود مدرک روان‌شناسی نیست.



راه اندازی اولین مهد کودک قرآنی مساجد در قم



پهلوان با اعلام این که اولین مهد کودک قرآنی مساجد در استان قم راه اندازی می‌شود تصریح کرد: اولین مسابقات بین المللی قرآن ویژه معلولان جسمی و حرکتی در قم برگزار خواهد شد.



وی در پایان گفت: با همکاری استانداری قم توانستیم این کانون را با هدف ارتقاء سطح فرهنگی جامعه هدف تشکیل دهیم.