جذب حداکثری و دفع حداقلی باید مورد توجه باشد

حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که مقام معظم رهبری چراغ راه ملت ماست، گفت: جذب حداکثری و دفع حداقلی مورد نظر رهبر معظم انقلاب باید مد نظر شورای نگهبان و دیگر سیاسیون کشور باشد تا صحنه انتخابات گرم و پرشور شود.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به این که رهبری اصولگرای خدشه ناپذیر هستند، گفت: شورای نگهبان باید توصیه رهبر معظم انقلاب در برخورد انعطافی با نامزدهای انتخاباتی را جدی بگیرد و شور انتخاباتی ایجاد کند.
وظیفه زعمای سیاسی ایجاد بصیرت و وحدت فکری است
نواب با بیان این که وظیفه زعمای سیاسی آگاهی بخشی است گفت: باید مجال داد مردم خودشان تصمیم بگیرند و حتی اگر تصمیم اشتباه گرفتند نباید برخورد قیم مآبانه با آنها داشت.
مسئول دفتر سیاسی جامعه روحانیت مبارز همچنین گفت: حکومت مردم سالاری به معنی ایجاد آگاهی و بصیرت در مردم است در این شرایط مسئولیت رأی مردم بر عهده خودشان است .
مردم به گروه های معتدل گرایش دارند
عضو هیئت امنای مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، با اشاره به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان اظهار داشت: مردم دو دوره به گروه موسوم به افراط چپ و دو دوره دیگر به راستیها رأی دادند که همگی انتخاب خودشان بود و سود و زیان آن هم بر عهده خودشان است.
نواب با تقبیح عملکرد مدعیان وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت: اکنون مردم ما به یک بصیرت و تکامل سیاسی دست یافته و میخواهند با گروههای معتدل ارتباط داشته باشند.
مجلس هشتم، دولت را پاسخگو بار آورد
رئیس سابق مرکز خدمات حوزه علمیه عملکرد مجلس هشتم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در هشت دوره گذشته روبهرشد و تکامل بوده است و این مجلس هم به شاخصههای خوبی دست یافت.
نواب صراحت بیان، ایجاد بستر نقد، رفع برخی دغدغههای مردم را از ویژگیهای این دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: آنقدر که در این دوره رئیس جمهوری و وزرا مورد سؤال و انتقاد قرار گرفتند، در دورههای دیگر قرار نگرفتند.
وی با بیان این که در کشورهای دیگر رئیس جمهور به راحتی پاسخگوی مجلسهای خود نیستند افزود: اگر ایدهآل گرا نباشیم و واقعیتها را در نظر بگیریم در کل مجلس ما در این دوره خوب عمل کرده است.
فراوانی و تنوع کالا در ایران بی نظیر است
مسئول دفتر سیاسی جامعه روحانیت مبارز درباره نظر مقام معظم رهبری که میفرمایند در شرایط بدر و خیبر هستیم نیز، گفت: این کلام از دور اندیشی ایشان است ما الان در شرایط پیروزی هستیم و اطلاق شرایط شعبابیطالب به کشور بی انصافی محض است.
وی افزود: بنده کشورهای مختلف را دیدهام در بسیاری از کشورها برای دریافت هر چیز ازدحام و انتظار داریم اما در ایران چیزی که زیاد است کالای ارتزاقی است.
بحران در بازار سکه و ارز از بابت فزونی پول در کشور است
نواب با تأکید بر این که شرایط شعب ابیطالب در زمان جنگ تحمیلی رخ داد، گفت: اگر دیدید که در بازار سکه و ارز بحران ایجاد شد از وجود پول زیادی بود.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب تحریمهای دشمن را بی اثر ارزیابی کرد و گفت: وقتی ما در تأمین ضروریات زندگی مشکل نداریم پس نشان میدهد که تحریمهای اقتصادی ایجاد بحران نکرده است.
هیچ بحرانی در کشور وجود ندارد
نواب با تأکید بر این که اقتصاد ما معیوب نیست، اظهار داشت: در همه دنیا رشد اقتصادی منفی بوده اما در ایران با وجود بحران جهانی و تحریمهای مختلف به اعتراف دوست و دشمن رشد مثبت اقتصادی داشتیم.
وی با اشاره به اوضاع نا بسامان اقتصادی جهان بیان داشت: متأسفانه برخی در کشور با شخص احمدینژاد مشکل دارند به همین دلیل میخواهند کشور را بحران زده و نابهسامان جلوه دهند که این افراد به خاطر مصلحت کشور باید در افکار خود تجدید نظر کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر سیاسی جامعه روحانیت مبارز بر توجه به جذب حداکثری و دفع حداقلی مورد نظر رهبر معظم انقلاب توسط فعالان سیاسی کشور تأکید کرد.
حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که مقام معظم رهبری چراغ راه ملت ماست، گفت: جذب حداکثری و دفع حداقلی مورد نظر رهبر معظم انقلاب باید مد نظر شورای نگهبان و دیگر سیاسیون کشور باشد تا صحنه انتخابات گرم و پرشور شود.
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