نخستین رایزنی درباره دولت جدید فلسطین 18 فوریه انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، عزام الاحمد اظهار داشت: ابومازن 18 فوریه (29 بهمن) در حاشیه نشست سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) با گروه های فلسطینی نشست برگزار و درباره انتخاب وزیران دولت موقت رایزنی خواهد کرد.

وی افزود: انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین باعث تقویت ساف به عنوان نماینده مشروع ملت فلسطین خواهد شد و این امر مانع از اجرای توطئه ها علیه فلسطین و ضربه زدن به حقوق و آرمان های آن به ویژه تشکیل کشور مستقل در مرزهای 1967 خواهد شد.

گفتنی است ابومازن و خالد مشعل روز گذشته طی نشستی در دوحه پایتخت قطر توافقنامه آشتی ملی فلسطین را امضا کردند. در پایان این نشست بیانیه ای صادر شد که طرفین در آن توافق کردند دولت وحدت ملی متشکل از شخصیتهای توانمند و مستقل تشکیل شود و ابومازن ریاست آن را بر عهده بگیرد.