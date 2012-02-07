روستاهای قرچک خودروی آتش نشانی و دستگاه حمل زباله گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار قرچک صبح سه شنبه در حاشیه مراسم تحویل چهار دستگاه خودروی مکانیزه آتش نشانی و حمل زباله به روستاهای این بخش گفت: اعتبار این طرح 265 میلیون تومان است که این اقدام در نوع خود گامی بزرگ در راستای توسعه روستاهای قرچک است که با همکاری و پیگیری دهیاران محقق شده است.

حبیب الله ابراهیمی با بیان اینکه رویکرد دولت به روستاها، ایجاد شرایط و زمینه های رشد و توسعه متوازن است، افزود: اگر امکانات مناسب شهری در روستاها متمرکز شود، به درستی می توان از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کرد.

وی عنوان کرد: علاوه بر تحویل خودرو، احداث مکان و تأسیسات آتش نشانی توسط دهیاریها از قبل صورت پذیرفته است.

این مسئول افزود: پیش از این، اطفا حریق در روستاها توسط آتش نشانی شهر صورت می گرفت که این امر تأخیر در امدادرسانی و افزایش خسارات را در پی داشت.

وی یادآور شد: دو دستگاه خودرو مکانیزه حمل زباله به روستاهای محمدآباد و صالح آباد و دو دستگاه خودرو مکانیزه آتش نشانی به روستاهای داودآباد و ولی آباد اختصاص یافت.