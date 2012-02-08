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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۵

سازمانهای حمایتی برای افزایش بودجه به کمیسیون اجتماعی مراجعه کنند

سازمانهای حمایتی برای افزایش بودجه به کمیسیون اجتماعی مراجعه کنند

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: سازمانهای حمایتی برای افزایش بودجه و اعتبارات سال آینده خود به کمیسیون اجتماعی مراجعه کنند.

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعتبارات نهادهای حمایتی افزود: با توجه به اینکه در شرایط بررسی و تصویب بودجه سال آینده دستگاهها قرار داریم به همین دلیل سازمانها و نهادهای حمایتی مرتبط با کمیسیون اجتماعی به کمیسیون مراجعه و نظارت خود را به ما اعلام کنند.

به گفته وی ، نهادهایی که می خواهند اعتبارشان افزایش پیدا کند و یا اینکه با کسری بودجه مواجه هستند نیز باید بیایند و دلایل خود را بگویند.

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: ما نمی توانیم به دلخواه بودجه دستگاهی را افزایش دهیم و در این رابطه باید هماهنگ با دولت حرکت کنیم.

زمانی درمورد کسری اعتبارات کمیته امداد در سال جاری گفت: مسئولان کمیته امداد نیز می توانند با مراجعه به کمیسیون اجتماعی خواستار افزایش اعتبارات و همچنین جبران کسری فعلی بودجه خود باشند.

کد مطلب 1528266

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