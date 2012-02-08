سازمانهای حمایتی برای افزایش بودجه به کمیسیون اجتماعی مراجعه کنند

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعتبارات نهادهای حمایتی افزود: با توجه به اینکه در شرایط بررسی و تصویب بودجه سال آینده دستگاهها قرار داریم به همین دلیل سازمانها و نهادهای حمایتی مرتبط با کمیسیون اجتماعی به کمیسیون مراجعه و نظارت خود را به ما اعلام کنند.

به گفته وی ، نهادهایی که می خواهند اعتبارشان افزایش پیدا کند و یا اینکه با کسری بودجه مواجه هستند نیز باید بیایند و دلایل خود را بگویند.

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: ما نمی توانیم به دلخواه بودجه دستگاهی را افزایش دهیم و در این رابطه باید هماهنگ با دولت حرکت کنیم.

زمانی درمورد کسری اعتبارات کمیته امداد در سال جاری گفت: مسئولان کمیته امداد نیز می توانند با مراجعه به کمیسیون اجتماعی خواستار افزایش اعتبارات و همچنین جبران کسری فعلی بودجه خود باشند.