امام جمعه قشم خواستار نوسازى ناوگان دریایى جزایر قشم و هرمز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حسن زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جان باختن 17 تن از گردشگران در آبهاى جزیره هرمز در نخستین روز از بهمن ماه جارى گفت: مدرن سازى ناوگان حمل ونقل دریایى با هدف حفظ جان مسافران باید در راس اولویت هاى خدمات دریایى قرار گیرد.

وى افزود: مشکلات ایجاد شده در بخش حمل و نقل دریایى قشم، هرمز و بندرعباس پس از حادثه تلخ و تاسف بار اول بهمن، باید با جایگزینى هرچه زودتر شناورهاى مدرن و ایمن و ایجاد اشتغال مجدد براى صاحبان شناورها به حالت عادى بازگردد.

امام جمعه شهرستان قشم با اشاره به فصل گردشگرى و نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزى، شرایط فعلى اسکله هاى مسافرى در مسیر دریایى بندرعباس به جزایر قشم و هرمز را به دلیل کمبود شناور استاندارد و در نهایت ایجاد صفهاى طولانى غیرقابل قبول دانست و خواستار توجه جدى مسئولان به این امر مهم شد.

وى بیان داشت: انتظار مى رود مسئولان مربوطه به ویژه استاندار استان هرمزگان با راهکارى مدیریت شده براى فعال شدن اسکله ها، اشتغال مجدد صاحبان شناورها و مهمتر از همه تردد مسافران در شرایط ایمن، اقدامات موثر و عاجلى را ایجاد کنند.

حسن زاده از صاحبان اتوبوسهاى دریایى نیز خواست با استفاده از تسهیلات و به صورت تعاونى با خرید شناورهاى مدرن و ایمن، در نوسازى ناوگان حمل و نقل دریایى مسیر قشم و هرمز به بندرعباس و بالعکس با هدف سلامت سفرهاى دریایى سهیم شوند.

وى توجه به مشکلات مردم جزیره هرمز که بیشترین شهید را در کشور به میزان جمعیت، تقدیم نظام جمهورى اسلامى کرده اند را از وظایف مسئولان دانست و اظهار امیدوارى کرد که در اسرع وقت اقدامات مناسبى براى اشتغال مجدد صاحبان شناورهاى قدیمى که از فعالیت آنان پیشگیرى شده، اعمال شود.

در نخستین روز از بهمن ماه جارى با غرق شدن یک فروند اتوبوس دریایى حامل گردشگران در آبهاى جزیره هرمز به سمت بندرعباس، 17 تن از هموطنانمان از استان خراسان رضوى جان باختند.