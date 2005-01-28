اوضاع بغداد دو روز قبل از برگزاري انتخابات

به گزارش خبرنگار اعزامي"مهر" به عراق، تدابير شديد امنيتي در آستانه برگزاري انتخابات سراسري 30 ژانويه در نقاط مختلف اين كشور و به ويژه پايتخت "بغداد" برقرار است.
البته دربغداد، ازساعت17 و30 دقيقه تمامي اماكن تجاري و عمومي تعطيل و از حضورشهروندان عراقي در خيابان هاي شهر اثري ديده نمي شود و بغداد در سكوت عميقي فرو رفته كه با شليك گلوله از سوي نيروهاي پليس عراق و نظاميان آمريكايي شكسته مي شود.
خيابان حيفا در نزديكي هتل المنصور بغداد نيز امشب (جمعه) صحنه درگيري هاي گسترده ميان نيروهاي پليس و افراد مسلح بوده است كه هنوز اطلاعاتي از شمار تلفات آن اعلام نشده است.
همچنين انفجارهاي پي درپي در منطقه اعظميه ، شهر بغداد را به لزره در آورد.
گفتني است هتل المنصور در منطقه الصلاحيه و در نزديكي ساختمان بزرگ تئاتر الرشيد كه محل اسكان نيروهاي آمريكايي است، در محاصره كامل تانكهاي آمريكايي و نظاميان گارد ملي عراق است.
همچنين امروز در حمله مردان مسلح به نظاميان آمريكايي در ميدان آزادي، يك نظامي آمريكايي كشته شد.دراين حادثه دو شهروند عراقي براثرشليك بي هدف گلوله نظاميان آمريكايي كشته شدند.
انتخابات سراسري براي تعيين 275 عضو مجمع ملي عراق در روز 30 ژآنويه برگزار خواهد شد.
براي اجراي تدابير شديد امنيتي علاوه بربكار گيري نيروهاي پليس و گارد ملي عراق، به شكل گسترده از نيروهاي ويژه نيزاستفاده مي شود.
اين درحالي است كه امروز در بغداد از طرح هاي گسترده گروه ابو مصعب الزرقاوي سركرده القاعده در عراق براي اخلال در روند برگزاري انتخابات سخن به ميان مي آيد.
حضور نيروهاي مسلح ويژه در لباس شخصي نيز در تمامي مناطق پايتخت، محسوس است.
تك تيراندازان گارد ملي هم در حالي كه چهره خود را پوشانده اند، بربالاي ساختمان هاي مهم اين شهراستقرار دارند.
ميدان هاي مختلف شهربغداد و از جمله ميدانهاي تحرير(آزادي) و فردوس تحت محاصره شديد نظاميان آمريكايي قرار دارند و با استقرار موانع متعدد در خيابان هاي منتهي به اين ميادين، بازرسي گسترده اي صورت مي گيرد.
هتل هاي فلسطين وشرايطون نيز كه محل استقرارخبرنگاران خارجي در بغداد است به شدت از سوي نيروهاي پليس مورد حفاظت قرار دارد.
تانك ها و خودروهاي زرهي آمريكا به شكل مستمر درشهر درحال عبور و مرور هستند و نسبت به هراقدام مشكوك، واكنش خونيني را از خود به جا مي گذارند.
نظاميان آمريكايي همچنين با استقرار در ورودي هاي شهر بغداد، ورود خودروها را به اين شهر به شدت تحت بازرسي قرار مي دهند.
اين در حالي است كه تمامي مرزهاي زميني، هوايي و دريايي عراق از فردا شنبه بسته خواهد بود وهرگونه حمل ونقل ميان استانهاي اين كشورنيز ممنوع خواهد بود.
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