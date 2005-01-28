اوضاع بغداد دو روز قبل از برگزاري انتخابات

به گزارش خبرنگار اعزامي"مهر" به عراق، تدابير شديد امنيتي در آستانه برگزاري انتخابات سراسري 30 ژانويه در نقاط مختلف اين كشور و به ويژه پايتخت "بغداد" برقرار است .

البته دربغداد، ازساعت17 و30 دقيقه تمامي اماكن تجاري و عمومي تعطيل و از حضورشهروندان عراقي در خيابان هاي شهر اثري ديده نمي شود و بغداد در سكوت عميقي فرو رفته كه با شليك گلوله از سوي نيروهاي پليس عراق و نظاميان آمريكايي شكسته مي شود .

خيابان حيفا در نزديكي هتل المنصور بغداد نيز امشب ( جمعه) صحنه درگيري هاي گسترده ميان نيروهاي پليس و افراد مسلح بوده است كه هنوز اطلاعاتي از شمار تلفات آن اعلام نشده است .

همچنين انفجارهاي پي درپي در منطقه اعظميه ، شهر بغداد را به لزره در آورد .

گفتني است هتل المنصور در منطقه الصلاحيه و در نزديكي ساختمان بزرگ تئاتر الرشيد كه محل اسكان نيروهاي آمريكايي است، در محاصره كامل تانكهاي آمريكايي و نظاميان گارد ملي عراق است .

همچنين امروز در حمله مردان مسلح به نظاميان آمريكايي در ميدان آزادي، يك نظامي آمريكايي كشته شد . دراين حادثه دو شهروند عراقي براثرشليك بي هدف گلوله نظاميان آمريكايي كشته شدند .

انتخابات سراسري براي تعيين 275 عضو مجمع ملي عراق در روز 30 ژآنويه برگزار خواهد شد .

براي اجراي تدابير شديد امنيتي علاوه بربكار گيري نيروهاي پليس و گارد ملي عراق، به شكل گسترده از نيروهاي ويژه نيزاستفاده مي شود .

اين درحالي است كه امروز در بغداد از طرح هاي گسترده گروه ابو مصعب الزرقاوي سركرده القاعده در عراق براي اخلال در روند برگزاري انتخابات سخن به ميان مي آيد .

حضور نيروهاي مسلح ويژه در لباس شخصي نيز در تمامي مناطق پايتخت، محسوس است .

تك تيراندازان گارد ملي هم در حالي كه چهره خود را پوشانده اند، بربالاي ساختمان هاي مهم اين شهراستقرار دارند .

ميدان هاي مختلف شهربغداد و از جمله ميدانهاي تحرير(آزادي) و فردوس تحت محاصره شديد نظاميان آمريكايي قرار دارند و با استقرار موانع متعدد در خيابان هاي منتهي به اين ميادين، بازرسي گسترده اي صورت مي گيرد .

هتل هاي فلسطين وشرايطون نيز كه محل استقرارخبرنگاران خارجي در بغداد است به شدت از سوي نيروهاي پليس مورد حفاظت قرار دارد .

تانك ها و خودروهاي زرهي آمريكا به شكل مستمر درشهر درحال عبور و مرور هستند و نسبت به هراقدام مشكوك، واكنش خونيني را از خود به جا مي گذارند .

نظاميان آمريكايي همچنين با استقرار در ورودي هاي شهر بغداد، ورود خودروها را به اين شهر به شدت تحت بازرسي قرار مي دهند .