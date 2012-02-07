رونمایی از پایگاه مجازی کلید سلامت ایران

دکتر کامران باقری لنکرانی رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت شیراز با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از معضلات اصلی در بحث تحقیقات کلان و سیاستگذاری در نظام سلامت، نبود اطلاعات جمع بندی شده است.

وزیر سابق بهداشت با عنوان این مطلب که این مشکل تنها مربوط به نظام سلامت کشور ما نمی شود، اظهارداشت: اطلاعات جمع آوری شده در نظام سلامت برای اولین بار توسط مرکز تحقیقات و سیاستگذاری سلامت شیراز و همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان به صورت جامع تهیه و آماده استفاده شده است.

لنکرانی ادامه داد: این مجموعه در حال حاضر دارای 9 سرفصل است که به صورت ساختارمند جمع آوری شده و 50 عنوان برای آن تهیه شده است.

وی، هدف از تهیه این مجموعه را دسترسی نظام مند سیاستگذران به وضعیت سلامت کشور دانست و افزود: همچنین در این مجموعه عوامل خطرساز نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با تهیه این مجموعه در قالب کتاب، افزود: این مجموعه اطلاعات در آینده به صورت کتاب را به صورت چاپی هم منتشر کنیم اما چون بخشهای زیادی از این کتاب باید به صورت مداوم روزآمد شود باید به نحو خاصی عمل کنیم که امکان روزآمد کردن آن باشد به همین علت اگر چاپ شود هم در واقع یک کتاب معمولی نیست بلکه پوشه‌ای از اطلاعات است که هر چند وقت یکبار تجدید می‌شود.

لنکرانی، معرفی آدرس اینترنتی پایگاه مجازی کلید سلامت ایران را به روز رونمایی که پنج شنبه 20 بهمن ماه جاری در شیراز خواهد بود، موکول کرد.