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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

خاوری در گفتگو با مهر:

دوندگان مازنی رقابتهای بین المللی دهه فجر مشخص شدند

دوندگان مازنی رقابتهای بین المللی دهه فجر مشخص شدند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت دو و میدانی مازندران از مشخص شدن دوندگان مازنی رقابت های بین المللی دهه فجر خبر داد.

محمد خاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رقابتها وحید صدیق،‌ در ماده پرش سه گام با رکورد 15 متر و 48 سانتی متر صاحب گردن آویز طلا شد و ‌بهزاد ایمانی در پرش ارتفاع به کسب مقام چهارم اکتفا کرد.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم با فراهم کردن امکانات زیربنایی لازم برای انجام این ورزش پایه، راه رسیدن به افتخارات بیشتر را برای دوندگان استان فراهم کنیم.

خاوری گفت: ورزشکاران مازندرانی حاضر در رقابت های بین المللی دهه فجر، با درخشش در این رقابتها به کار خود
پایان دادند.

وی افزود: کیوان قنبرزاده در ماده پرش ارتفاع با عبور از مانع دو متر و 21 سانتی متر به مدال طلا رسید و موفق به کسب سهمیه ورودی مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا شد.

کد مطلب 1528293

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