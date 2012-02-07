دوندگان مازنی رقابتهای بین المللی دهه فجر مشخص شدند

محمد خاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رقابتها وحید صدیق،‌ در ماده پرش سه گام با رکورد 15 متر و 48 سانتی متر صاحب گردن آویز طلا شد و ‌بهزاد ایمانی در پرش ارتفاع به کسب مقام چهارم اکتفا کرد.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم با فراهم کردن امکانات زیربنایی لازم برای انجام این ورزش پایه، راه رسیدن به افتخارات بیشتر را برای دوندگان استان فراهم کنیم.

خاوری گفت: ورزشکاران مازندرانی حاضر در رقابت های بین المللی دهه فجر، با درخشش در این رقابتها به کار خود

پایان دادند.

وی افزود: کیوان قنبرزاده در ماده پرش ارتفاع با عبور از مانع دو متر و 21 سانتی متر به مدال طلا رسید و موفق به کسب سهمیه ورودی مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا شد.