اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از برگزاری گفتمان دینی با موضوع مهدویت در دبیرستان علامه این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سعید نصیری در جمع دانش آموزان مهدویت تاثیر آن در زندگی را بیان کرد.

وی افزود: مهدویت دارای ارتباط نزدیک با مسائل دینی و معنوی است و اعتقاد به مهدویت در همه ابعاد اجتماعی زندگی هر انسانی تاثیر می‌گذارد و سبب تقویت پایه‌های اعتقادی و ارزشی فرد می‌شود.

نصیری تصریح کرد: برای رسیدن به جامعه ایده‌آل مهدوی لازم است، مبانی و اصول اولیه فرهنگ مهدویت را در میان نسل جوان تبیین کنیم و آنها را با باورها و آرمان‌های ارزشی جامعه مهدوی آشنا سازیم.

اعزام هفتگی روحانیون درکوهرنگ



رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ از اعزام هفتگی روحانیون به روستاهای این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی نصیری گفت: با برنامه ریزی انجام شده هر هفته شبهای جمعه گروه تبلیغی به روستاهای شهرک میهه، مردخانه، نادر آباد و قنبر آباد اعزام می شوند.

وی هدف از این برنامه را حفظ ارتباط مردم با مساجد، برگزاری مناسبتهای دینی مذهبی عنوان کرد و افزود: مشاوره، احکام اسلامی، قرائت روخوانی و روانخوانی قرآن کریم از دیگر برنامه های اجراشده است.

فعالیت مؤسسه قرآنی کوثر کوهرنگ در دهه فجر

مسئول مؤسسه قرآنی کوثر شهر چلگرد گفت: مسابقه حفظ و قرائت قرآن با همکاری مؤسسه قرآنی کوثر در دهه فجر در کوهرنگ برگزار می شود.

سمیرا محمد حسینی گفت: مسابقه حفظ و قرائت قرآن به منظور ترویج فرهنگ قرآنی و ویژه خواهران کوهرنگ برگزار می شود.

وی افزود: مسابقه حفظ 10، 15 و 20 سوره آخر قرآن کریم به ترتیب شامل رده های سنی6، 8 و 10 سال است.

همکاری هیئتهای بروجن در برنامه های دهه فجر



رئیس تبلیغات اسلامی بروجن از فعالیت هیئتهای مذهبی این شهرستان در بزرگداشت دهه فجر خبر داد.



حجت الاسلام مجید الهیان گفت: هیئت های مذهبی با هدف بزرگداشت ایام دهه فجر و تبیین اهداف انقلاب اسلامی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در همین راستا اجرا می‌کنند.

وی تصریح کرد: برگزاری جشن پیروزی انقلاب، برگزاری مسابقات قرآن، اجرای طرح حزب خوانی، عصری با قرآن و برپایی ایستگاه نقاشی از جمله این برنامه‌ها است.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تأکید کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی و مذهبی در زمینه های قرآنی، اذان و کتابخوانی از دیگر برنامه های اجرایی توسط هیئت ها در دهه فجر است.

الهیان گفت: به منظور فعال کردن هیئتها و محدود نبودن فعالیت این تشکلها‌ به مناسبتهای مذهبی اجرای برنامه دهه فجر به هیئت ها محول شد.

عطرافشانی قبور شهدا در پردنجان



رئیس تبلیغات اسلامی فارسان گفت: مراسم گلباران وعطر افشانی قبور 17 شهید شهر پردنجان با حضور مسئولان شهرستان فارسان برگزار شد.

حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی باتبریک ایام فرخنده دهه مبارک فجر، شهدا را صاحبان اصلی این انقلاب برشمرد و گفت: ما امروز با حضور در گلزار شهداء با ولایت و شهیدان تجدید بعیت می کنیم و اگرشهدا نبودند انقلاب هم نبود و این یادگارشهدا را باید حفظ کنیم.

وی افزود: روحیه ایثار و فداکاری است که ملت ما را زنده نگه داشته است و ملتی که شهید دارد نمی میرد.