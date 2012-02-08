منتخبی از همه شعرهای احمدرضا احمدی چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، 40 سال از چاپ نخستین دفتر شعر احمدرضا احمدی به نام «طرح» می‌گذرد؛ کتابی که به گفته خود شاعر با زمانه خودش آشتی‌ناپذیر بود و برای او دشنام آفرید اما این اقبال را داشت که نخستین خواننده و حامی آن فروغ فرخزاد باشد.

در این فاصله مجموعه‌های زیادی از احمدرضا احمدی منتشر شده است که یکی از آنها «کتاب منتخاب» است. او در «کتاب منتخبات» از همه نمونه‌های شعری خود در طول بیش از 40 سال گذشته قطعاتی آورده است؛ منتخبی از 10 کتاب شامل طرح، روزنامه شیشه‌ای، وقت خوب مصائب، نثرهای یومیه، ما روی زمین هستیم، قافیه در باد گم می‌شود، لکه‌ای از عمر بر دیوار بود، ویرانه‌های دل را به باد می‌سپارم و از نگاه تو در زیر آسمان لاجوردی.

این شاعر در مقدمه «منتخبات» یادآور شده است: در هر کتاب راه ناهمواری را طی کردم. در هر کتاب چون کتاب نخستینم با هراس آغاز کردم. راهی در ظلمات بود. از قدم بعدی بی‌خبر بودم. من با قطب‌نمای خودم حرکت کردم نه با قطب‌نمای فرسوده نقادان که فقط راه‌های هموار را نشان می‌دهد.

احمدی افزوده است: من از کسی تقلید نکردم به گمانم حتی از خودم هم تقلید نکردم. نقادان و خصمان شعر من در این حسرت ماندند که من در جاده‌ای قدم گذارم که قبل از من دیگران آن را طی کرده باشند. اما ایمان من به من چنان آموخت که از جاده‌ای بروم که مملو از سنگ و خار و ناامنی و ظلمات است. حتی اگر در این جاده در برف و بوران و سرما و گرما جان دهم، مرا جامه‌ای از جان‌سختی و ایمان پوشیده است.

این کتاب که نخستین بار در سال 1381 چاپ شده بود، سال 1387 تجدید چاپ شد و اخیراً چاپ سوم آن از سوی انتشارات افکار منتشر شده است.

چاپ سوم کتاب 272 صفحه‌ای «کتاب منتخبات» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 6500 تومان راهی بازار شده است.