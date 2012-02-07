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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

خداشناس در گفتگو با مهر:

27 درصد گلزارهای شهدای قائم شهر ساماندهی شد

27 درصد گلزارهای شهدای قائم شهر ساماندهی شد

قائم شهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران قائم شهر گفت: 27 درصد از گلزارهای شهدای این شهرستان ساماندهی شده است.

علی خداشناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساماندهی گلزارهای شهدا طرح چهار ساله دولت بوده که پیش بینی شد در این مدت زمانی همه گلزارهای شهدای کشور ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه در قائم شهر، 114 گلزار شهدا است افزود: 10 گلزار شهری و 104 گلزار روستایی بوده تاکنون 12 گلزار ساماندهی شد.

خداشناس با اشاره به اینکه در گلزار شهدای سید ملال 58 شهید مدفون هستند افزود: از این تعداد 48 مزار ساماندهی و مابقی در دستورکار است.

وی با بیان اینکه 85 درصد از گلزارهای شهدای قائم شهر، مزار یک شهید است تصریح کرد: برای ساماندهی گلزار شهدا اعتبارات تملک دارایی تامین شد.

کد مطلب 1528311

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