27 درصد گلزارهای شهدای قائم شهر ساماندهی شد

علی خداشناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساماندهی گلزارهای شهدا طرح چهار ساله دولت بوده که پیش بینی شد در این مدت زمانی همه گلزارهای شهدای کشور ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه در قائم شهر، 114 گلزار شهدا است افزود: 10 گلزار شهری و 104 گلزار روستایی بوده تاکنون 12 گلزار ساماندهی شد.

خداشناس با اشاره به اینکه در گلزار شهدای سید ملال 58 شهید مدفون هستند افزود: از این تعداد 48 مزار ساماندهی و مابقی در دستورکار است.

وی با بیان اینکه 85 درصد از گلزارهای شهدای قائم شهر، مزار یک شهید است تصریح کرد: برای ساماندهی گلزار شهدا اعتبارات تملک دارایی تامین شد.