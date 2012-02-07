به گزارش خبرنگار مهر، در داد و ستدهای روز جاری بورس اوراق بهادار تهران فعالان این بازار بیش از 119 میلیون سهم و حق تقدم تغییر مالکیت دادند.

در معاملات امروز 119 میلیون و 663 هزار و 126 برگه سهم و حق تقدم به ارزش 393 میلیارد و 163 میلیون و 99 هزار ریال در 16 هزار و 811 نوبت معاملاتی در بازار داد ستد شدند.

در نتیجه این معاملات شاخص کل 143 واحد افت کرد و به رقم 25 هزار و 436 واحد رسید. شاخص صنعت نیز افتی 122 واحدی را تجربه کرد و شاخص 50 شرکت فعالتر 5 واحد پایین آمد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 131 و 86 واحد نزول را تجربه کردند.

در معاملات امروز بازار سرمایه نمادهای قندی مثل چند روز گذشته همچنان مرکز توجه بازار بودند و بیشترین رشد قیمت و صف های خرید متعلق به این گروه ها بود.

به نظر می رسد بازار با نزدیک شدن به پایان سال جاری در حال بررسی صنایع مختلف برای تعیین صنعت پیشرو سال آینده است و در این میان صنایع کوچک بیشتر از صنایع بزرگ مورد توجه قرار گرفته اند.

پتروشیمی ها نیز پس از روزها رونق مدتی است با بی اقبالی بازار مواجه شده اند و بانکی ها نیز در قعر جدول جای گرفته اند.