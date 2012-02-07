کشف ژنی که خطر سکته مغزی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه سنت جورج لندن و دانشگاه آکسفورد با آزمایش DNA هزاران شرکت کننده، یک گونه جدید ژنتیکی را یافتند که با افزایش خطر نوعی از سکته مغزی اسکمی ارتباط دارد.

به گفته این محققان، افراد می توانند حداکثر دو نسخه از این گونه ژن را که HDAC9 نام دارد در DNA خود داشته باشند که هر نسخه با یک افزایش 42 درصدی خطر بروز سکته مغزی اسکمی ارتباط دارد.

این دانشمندان امیدوارند که بتوانند با این کشف به تکنیکهای پیشگیری از این نوع سکته دست یابند.

سکته مغزی، دومین علت مرگ در دنیا است و سالانه بیش از 6 میلیون مرگ در اثر این بیماری ثبت می شود و همچنین در کشورهای توسعه یافته یکی از دلایل اصلی معلولیت مزمن است.

این دانشمندان در مطالعات ژنتیکی بزرگی که با همکاری دانشمندان اروپایی، آمریکایی و استرالیایی و با شرکت 10 هزار نفر که از سکته مغزی رنج می بردند انجام دادند و مقایسه DNA آنها با ژنهای 40 هزار فرد سالم به این نتایج دست یافتند.

براساس گزارش تاپ نیوز اینترنشنال، این گونه ژنتیکی در حدود 10 درصد کروموزمهای انسان وجود دارد. افرادی که هر دو نسخه این ژن را دارند نسبت به کسانی که تنها دارای یک نسخه آن هستند دو برابر با خطر بیشتری برای بروز این نوع سکته مواجهند.