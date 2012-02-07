اعلام قریب الوقوع الحاق بحرین به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مرأت البحرین، در این طرح مقرر است به زودی اتحاد بحرین و عربستان بر مبنای تصمیم ملک حمد پادشاه بحرین به اطلاع عموم رسانده شود.

این خبر پیش از این از سوی برخی منابع به طور پراکنده شنیده می شد اما اخیرا "نجیب الحمر" مدیرمسئول روزنامه الایام بحرین که برادر "نبیل الحمر" مشاور رسانه ای پادشاه بحرین است در اظهاراتی تکاندهنده از توافق خطرناک آل خلیفه و آل سعود خبر داد که تمامی گمانه زنیهای قبلی را به واقعیت نزدیک تر کرده است.

بر مبنای اظهارات این شخصیت بحرینی توافقنامه اتحاد دوجانبه میان عربستان سعودی و بحرین انجام شده و بزودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

در هفته های اخیر ناظران از ارسال پیامها و نامه های فشرده و پرتعداد میان پادشاهان بحرین و عربستان خبر داده بودند که آخرین آنها را "محمد بن مبارک آل خلیفه" معاون نخست وزیر بحرین به ملک عبدالله تقدیم کرده بود. گفته می شود در این نامه که آخرین آنها محسوب می شود آل خلیفه به صورت کامل با الحاق بحرین به عربستان و قرار گرفتن تحت حکومت آل سعود موافقت کرده است.

بر این اساس مقامات بحرین تلاش کرده اند که به صورت چراغ خاموش و پشت پرده نشستها و گفتگوها در این زمینه را انجام دهند که در واقع به معنای اشغال کامل این کشور از سوی عربستان است.

این در حالی است که برمبنای میثاق ملی بحرین این کشور نباید تحت حاکمیت هیچ کشور دیگری درآید. البته ناظران معتقدند مردم بحرین به طور کامل با این طرح به مخالفت برمی خیزند و هرگز آن را قبول نخواهند کرد.

خاطرنشان می شود رژیم آل سعود پس از آغاز انقلاب مردم بحرین در روز چهاردهم فوریه 2011 نظامیان خود را برای سرکوب قیام به این کشور تحت عنوان "سپر جزیره" گسیل داشت که البته تاکنون به همراه نظامیان بحرینی در خاموش کردن شعله انقلاب ناموفق بوده اند.