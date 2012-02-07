مجوز استخدام 495 نفر در خراسان شمالی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحراگرد ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی خراسان شمالی گفت: مرحله دوم آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان امروز با شرکت دو هزار و 345 نفر برگزار می شود.

وی ادامه داد: از این تعداد 767 نفر را بانوان تشکیل می دهند که در 31 رشته در این آزمون شرکت کرده اند و در نهایت تعداد 102 نفر جذب خواهند شد.

وی همچنین از کسب مجوز استخدام 495 نفر دیگر در دستگاههای دولتی استان خبر داد و گفت: استخدام نیروهای جدید در استان بر پایه بومی بودن افراد صورت خواهد گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی د رادامه گفت: 98 درصد از کارمندان دولت در استان اطلاعات خود را در سامانه کارمندیران ثبت کرده اند که این میزان شامل کارکنان اموزش و پرورش نمی شود.

صحراگرد همچنین از تدوین طرح جامع نیروی انسانی در این معاونت خبرداد و گفت: این بانک اطلاعاتی شامل 83 آیتم بوده که می توان از آن در برنامه ریزی‌های آینده استفاده کرد.

وی رویکرد مهم معاونت منابع انسانی را در رعایت عدالت در استخدام نیروها دانست و افزود: در این طرح نیروهای مناطق محروم در اولویت استخدام قرار دارند.

رئیس کمیته فناوری ستاد انتخابات خراسان شمالی نیز در این نشست گفت: در 90 درصد حوزه های انتخابی خراسان شمالی انتخابات به صورت تلفیقی رایانه ای و دستی برگزار می شود اما در شهرستان اسفراین انتخابات به صورت صد در صد رایانه ای برگزار می شود.

مصیب عنابستانی افزود: تجهیزات انتخابات رایانه ای تامین شده و تعداد زیادی از سیستم های مورد نیاز وارد استان شده و کمبودهای باقی مانده نیز تا چند روز آینده تامین خواهد شد.

وی گفت: برای برگزاری انتخابات رایانه‌ای در اسفراین برخی از فعالیت‌ها برای فرهنگ سازی و آشنایی مردم با این شیوه در حال انجام است.