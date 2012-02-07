به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حاج مظفری قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح کانون فرهنگی قرآن و عترت شهید فیاض بخش که در مجتمع آیت الله گلپایگانی قم برگزار شد بیان کرد: در تقسیم بندی سازمان بهزیستی افرادی به عنوان جامعه هدف مستقیم بهزیستی محسوب میشوند.
وی گفت: در استان قم بیش از ۵۰هزار نفر به طور مستقیم با سازمان بهزیستی در ارتباط هستند.
مدیر کل سازمان بهزیستی قم ادامه داد: حدود ۱۷۰هزار نفر نیز در قم به صورت غیر مستقیم از خدمات بهزیستی بهرهمند میشوند.
وی سازمان بهزیستی در مسائل اجتماعی برنامه ریزی ریشهای داشته است افزود: حوزه اجتماعی بهزیستی شامل زنان سرپرست خانواده میشود.
مدیر کل سازمان بهزیستی قم بیان کرد: یکی دیگر ازحوزههای بهزیستی، حوزه پیشگیری است که شامل کل جامعه میشود.
وی بیان کرد: یکی دیگر از حوزههای بهزیستی پیشگیری ا زآسیبهای اجتماعی است.
آموزش جلوگیری ازآسیبهای اجتماعی از مهدهای کودک آغاز میشود
وی ادامه داد: جلوگیری از آسیبهای اجتماعی از مهد کودکها با آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان و خانوادهها آغاز میشود.
حاج مظفری گفت: برای آموزش مهارتها ی زندگی در دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، محیطهای کار و محلات
تلاشهای بسیاری انجام گرفته است.
نوزادان تازه متولد شده شنوایی سنجی میشوند
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از حوزههای پیشگیری در بهزیستی، حوزه پیشگیری از معلولیتها است افزود: در این بخش کارهای مختلفی انجام شده است که عبارتند از شنوایی سنجی نوزادان تازه متولد شده در استان قم، اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم که در روستاها ۱۰۰ درصد پوشش داده شده است و در شهر قم نیز حدود ۷۰درصد از کودکان ۳تا۶سال پوشش داده شده است.
وی بیان کرد: یکی دیگر از حوزههای پیشگیری، پیشگیری اجتماع محور در جلوگیری از بروز اعتیاد است.
مدیر کل سازمان بهزیستی استان قم با اشاره به اینکه ۶ مرکز مشاوره حضوری در قم وجود دارد افزود: یکی دیگر از اقداماتی که در حوزه پیشگیری انجام شده است این است که افراد میتوانند با تماس با شماره ۱۴۸ از مشاوران راهنمایی بگیرند.
وی بیان کرد: چنانچه جامعه هدف به این باور برسد که توانمندیهایی دارد میتواند افراد دیگری را نیز پشتیبانی کند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان بهزیستی قم از ارتباط مستقیم بیش از ۵۰ هزار نفر با بهزیستی قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حاج مظفری قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح کانون فرهنگی قرآن و عترت شهید فیاض بخش که در مجتمع آیت الله گلپایگانی قم برگزار شد بیان کرد: در تقسیم بندی سازمان بهزیستی افرادی به عنوان جامعه هدف مستقیم بهزیستی محسوب میشوند.
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