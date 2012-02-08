سه دهه شکوه آبادانی/ خراسان بزرگ در مسیر توسعه گام بر می دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان به رغم آنکه خاستگاه تمدن ایران زمین است، به دلیل وجود خوانین و حکومت های ملوک الطوائفی یکی از عقب افتاده ترین استانهای کشور در دوران قبل از سال 57 محسوب می شود.

این استان در منطقه جنوب در معرض تاراج خاندان شوکت الدوله، در مرکز در تیررس غارت ایل و تبار تیمور تاش و دیگران و در شمال دستاویز طمع و حرص مهدوی و دار و دسته اش بود.

مردم زحمتکش بیرجند، قاین، تربت، تایباد و باخرز و خواف در جنوب و ساکنان قوچان، و چناران و فاروج و بجنورد در شمال هر آنچه در توان داشتند در مزرعه اراضی وسیع و مستعد بکار می گرفتند، اما محصول دسترنج آنان نان بخور و نمیری بود که به سفره محقرشان سرازیر می شد و آنچه می ماند ثروت انبوه جامانده از اراضی و مراتع حاصلخیز در حسابهای ریالی و ارزی اربابان ذخیره می شد و خرج عیش و نوش و سفرهای رویایی خانواده آنان به ینگه دنیا می شد.

تصویر خراسان در دوران رژیم گذشته، آئینه ای کدر، تابلویی غبار آلود و پنجره ای به سوی نا امیدی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی، درهم کوبیده شد تا عمارت مستضعفان بر خرابه شوکت خان ها و نوچه های آنان بنا شود.

بافت 75 درصدی روستانشینان خراسان که 8 هزار روستا را در بر می گرفت، نماد کامل خان گزیده هایی بود که صمیمانه به امام خمینی(ره) لبیک گفتند، لبیکی که از سنگ فرش خیابانها عیله حکومت استبداد شاهی آغاز، در جنگ 8 ساله ادامه یافت و هم اکنون نیز در قالب تبعیت از ولایت و دفاع از میراث امام خمینی (ره) ادامه دارد.

نمای نزدیک

انقلاب اسلامی ایران انفجار نور بود، این حادثه بزرگ همه شهرها و روستاهای ایران از جمله خراسان را در نورید.

در سالهای بعد از پیروزی انقلاب کوشش برای خدمت به مردم این سامان شدت یافت، رفع محرومیت ها راهبرد اصلی مسئولان بود.

امروز بعد از سه دهه تعداد تخت های بیمارستان 40 برابر و روستاهای دارای آب و برق 100 برابر شده و خدماتی مثل تلفن، اینترنت، راهسازی و امکانات زیر بنایی در حد قابل قبول مهیا شده است.

مشهد پایتخت معنوی

مشهد به عنوان قطب مذهبی ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب در مسیر توسعه و عمران گام های بزرگی برداشته است.

در این سالها تعداد زائران از شش میلیون نفر به 25 میلیون نفر رسیده است. برای پذیرایی از این همه زائر سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است تا 250 هتل و هتل آپارتمان به ظرفیت موجود افزوده شود.

10 هزار میلیارد تومان خرج شده است تا کوهسنگی و وکیل آباد و پارک ملت توسعه و 50 پارک بزرگ و کوچک دیگر در مشهد احداث شود.

2 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است تا قطار شهری در این شهر راه اندازی و پایانه بزرگ مسافربری برای جا به جایی مسافران سامان یابد.

هزار میلیارد تومان هزینه شده تا فرودگاه کوچک شهر بین المللی شود و فضای فرودگاه و مسیرهای منتهی به حرم آباد شود.

10 هزار میلیارد تومان صرف شده تا مشهد با حفظ شان دانشگاه فردوسی، دهها واحد آموزشی عام جدید را با هزاران دانشجو پذیرا باشد. هزاران میلیارد هم خرج مدرسه سازی و توسعه مکان های فرهنگی و ورزشی شده است.

حرم

در سه دهه اخیر سازندگی در حریم حرم مطهر همواره تداوم داشته تا مساحت رواق ها و صحن ها از 130 هزار متر مربع به یک میلیون متر مربع افزایش پیدا کند.

در این مدت امکانات رفاهی زائر نیز توسعه و بکارگیری 12 هزار خادم، امکان پذیرایی همزمان از روزانه 200 هزار تشرف را فراهم کرده است.

چشم انداز

قرار است با تصویب دولت سالانه 200 میلیارد تومان بودجه اختصاصی برای زیارت و زائر داده شود. این پول صرف توسعه زیر ساخت ها خواهد شد تا در آینده ای نزدیک که خیلی دور نیست مشهد یک شهر بین المللی شود، این اتفاق در همه نقاط استان مشهود است.

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گزارش: محمد ابراهیمی