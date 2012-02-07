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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

نمایشگاه بزرگ طلیعه انقلاب در گرگان برپا شد

نمایشگاه بزرگ طلیعه انقلاب در گرگان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه بزرگ دستاوردهای انقلاب در گلستان با عنوان طلیعه انقلاب در گرگان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان در امور بانوان عصر سه شنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی و نشان دادن توانمندیهای بانوان ایرانی، مهمترین چیزی است که در این غرفه نمایشگاهی به چشم می خورد.

بهاره شعبانپور افزود: برنامه های تدارک دیده شده در ایام دهه فجر در این غرفه متناسب با ارائه توانمندی زنان است و ما در این غرفه سعی کرده ایم به بهترین نحو این حضور را به تصویر بکشیم.

وی گفت: فراهم کردن فضای روزهای انقلاب در این غرفه چیزی بوده که ما به دنبال آن بوده ایم و اصلا در این راستا به جوانب سیاسی توجهی نداریم و هدف اصلی ما تنها بازگو کردن خاطرات انقلاب است.

شعبانپور تاکید کرد: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دگرگونی شگرفی بود که اکنون پس از گذشت سه دهه از آن هنوز بسیاری از ابعادش برای جهانیان شناخته شده نیست و ملت ایران در این روز، تولدی دوباره یافت و امامت و ولایت را به شایسته ترین وجه گردن نهاد. 

کد مطلب 1528391

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