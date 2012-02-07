نمایشگاه بزرگ طلیعه انقلاب در گرگان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان در امور بانوان عصر سه شنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی و نشان دادن توانمندیهای بانوان ایرانی، مهمترین چیزی است که در این غرفه نمایشگاهی به چشم می خورد.

بهاره شعبانپور افزود: برنامه های تدارک دیده شده در ایام دهه فجر در این غرفه متناسب با ارائه توانمندی زنان است و ما در این غرفه سعی کرده ایم به بهترین نحو این حضور را به تصویر بکشیم.

وی گفت: فراهم کردن فضای روزهای انقلاب در این غرفه چیزی بوده که ما به دنبال آن بوده ایم و اصلا در این راستا به جوانب سیاسی توجهی نداریم و هدف اصلی ما تنها بازگو کردن خاطرات انقلاب است.

شعبانپور تاکید کرد: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دگرگونی شگرفی بود که اکنون پس از گذشت سه دهه از آن هنوز بسیاری از ابعادش برای جهانیان شناخته شده نیست و ملت ایران در این روز، تولدی دوباره یافت و امامت و ولایت را به شایسته ترین وجه گردن نهاد.