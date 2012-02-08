به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جواد محمدی در یادداشتی به مهر آورده است: همان گونه که در مقدمه متن نقشه جامع علمی کشور اشاره شده است پیشرفت همه جانبه در علم نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات طی این مسیر به طور شفاف و دقیق مشخص شده باشد.

در بین حوزه های مختلف علمی در نقشه جامع علمی کشور گروه علوم انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دلیل آن تأثیر شگرف رشته های این گروه بر مشرب فکری و فرهنگی جامعه است. همچنین بررسی راهکارهای تقویت ارزشهای دینی- اخلاقی جامعه از یک نگاه علمی در حوزه علوم انسانی قرار می گیرد.

رشته های علوم انسانی از آن جهت حائز اهمیت هستند که شیوه حرکت در مسیر پیشرفت و یا به عبارت دیگر تدوین مبانی و ارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور و حتی با کمی اغماض ترسیم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از طریق متفکرین این حوزه صورت می پذیرد و بدیهی است ضعف و یا انحراف بسترهای فکری در این حوزه می تواند به انحراف در مسیر تفکر و حرکت جامعه منجر شود. در جای جای نقشه، توجه به علوم انسانی در پیشرفت علمی کشور دیده می شود.

در سالهای اخیر نیز بحث تحول در علوم انسانی مورد توجه متفکران حوزه و دانشگاه قرار گرفته است. ارتقاء سطح مطلوب تولید علم در علوم انسانی بر اساس مبانی اسلامی و نیازهای بومی؛ بند هفتم اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور را تشکیل می دهد.

یکی از اقدامات ملی در راهبرد کلان 5 حمایت از شبکه سازی دانشمندان و مؤسسات تحقیقاتی دینی در حوزه های مختلف دانش خصوصاً علوم انسانی است. از دیگر اقدامات مرتبط با علوم انسانی در این نقشه می توان به تقویت جایگاه رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی در نظام آموزش و پرورش و جهت دهی نخبگان به سمت تحصیل در این حوزه ها از طریق ارتقای کیفی محتوا و شیوه های آموزشی (راهبرد کلان 6)، بهره گیری از فرصتهای جهانی و توانمندیهای ملی برای توسعه و تعالی حوزه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی بینشی و ارزشی اسلام (راهبرد کلان 9) اشاره کرد.

9 راهبرد ملی و 31 اقدام در راهبرد کلان با عنوان متحول سازی و ارتقای کمّی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسلامی به طور خاص به مبحث ارتقای علوم انسانی پرداخته اند.

از جمله راهبردهای ملی مطرح شده در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• گسترش گرایشهای میان رشتهای در درون علوم انسانی و بین رشته های علوم انسانی با سایر علوم، بر اساس نگرش اسلامی با رویکرد رفع نیازهای علمی و اجتماعی

• ایجاد ساختارهای خاص حمایت از توسعه کیفی علوم انسانی و معارف اسلامی

• توسعه و بومی سازی هنر و علوم انسانی کاربردی و متناسب سازی رشته های آنها با نیازهای واقعی کشور

همچنین برخی از اقدامات ملی طرح شده در این راهبرد کلان عبارتند از:

• توسعه پژوهشهای بنیادی معرفتی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسلامی و ارائه تولیدات علمی آنها به جهان

• حمایت از تأسیس انجمنها و پژوهشگاهها و قطبهای علمی مشترک بین حوزه و دانشگاه به منظور شکل گیری و تکوین دیدگاهها و نظریات اسلامی در حوزه علوم انسانی

• ایجاد سازوکارهای تشویق نظریه پردازان در حوزههای علوم انسانی و معارف اسلامی و انتشار دستاوردهای آنان

• بازنگری در توسعه کمی و کیفی رشتههای علوم انسانی و میزان پذیرش دانشجو بر اساس نیازهای جامعه و وجود فرصتهای شغلی

در این مقاله سعی خواهد شد وضعیت گروه علوم انسانی در قالب چند شاخص ترسیم و ارائه شود. این امر با کمک چند شاخص صورت خواهد گرفت. شاخصهای انتخابی در این نوشتار به ترتیب ذیل هستند:

نمودار 1 - تعداد طرحهای تحقیقاتی در گروههای علمی مختلف در سال 1387

تعداد طرحهای تحقیقاتی در گروههای مختلف

نمودار 1 تعداد طرحهای تحقیقاتی در گروههای علمی مختلف در سال 1387 را نشان می دهد. گروه علوم انسانی در بین پنج گروه علمی با 5/19 درصد توانسته است از نظر مجموع طرحهای تحقیقاتی رتبه سوم را کسب کند. گروه فنی و مهندسی با 26 درصد در بین این گروهها بیشترین تعداد طرحهای تحقیقاتی را دارا است.

نمودار 2 - تعداد مجلات علمی دارای مجوز به تفکیک گروه در سال 1389

تعداد مجلات علمی معتبر به تفکیک گروه

گروه علوم انسانی از نظر تعداد مجلات معتبر علمی در بین گروههای علمی وضعیت برتری دارد. در گروه علوم انسانی تعداد 339 مجله علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز علمی دریافت کرده اند. اختلاف تعداد مجلات در این گروه با گروه های دیگر بسیار زیاد است. این گروه با 44 درصد بیشترین تعداد مجلات و گروه علوم پایه با 7 درصد کمترین تعداد مجلات علمی کشور را دارند.

نمودار 3 - درصد مقاله­های گروههای مختلف از کل مقاله ها

درصد مقاله‌های گروههای مختلف از کل مقاله‌ها

نمودار 3، درصد مقاله­های منتشرشده در مجلات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی کلیه گروههای علمی را نشان می­دهد. گروه علوم انسانی از نظر تعداد و درصد مقاله­های منتشرشده در مجلات علمی در رتبه دوم نمودار یعنی بعد از گروه علوم پزشکی قرار دارد. هر چند این گروه، تعداد بیشتری از مجلات را در مقایسه با گروه علوم پزشکی دارد ولی متاسفانه مشاهده می­شود که درصد مقالات منتشرشده آن در مقایسه با گروه علوم پزشکی کمتر است.

نمودار 4 - تعداد تولیدات علمی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی در سال 1387

وضعیت انتشار تولیدات علمی در مجلات معتبر بین­المللی

نمودار 4 نشان می­دهد تعداد تولیدات علمی گروه علوم انسانی در مجلات داخلی تنها کمتر از گروه علوم پزشکی است ولی تولیدات علمی گروه علوم انسانی در مجلات معتبر بین­المللی در مقایسه با دیگر گروهها بسیار کمتر است، به ­طوریکه این گروه در سال 1383 فقط 7/1 درصد از تولیدات علمی بین­المللی کشور را در بین کلیه گروههای علمی به خود اختصاص داده است. این درصد با توجه به تعداد پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیأت علمی در این گروه بسیار ناچیز است.

نمودار 5 - درصد محققان، درصد مقالات منتشره در مجلات علمی داخل و درصد تولیدات علمی در مجلات معتبر بین المللی

نمودار 5 نشان می دهد درصد محققان، درصد مقالات منتشره در مجلات علمی داخل و درصد تولیدات علمی در مجلات معتبر بین المللی با اختلاف زیادی در گروههای علمی مختلف روبروست. بررسی توزیع محققان در گروههای تخصصی در کنار مقالات منتشره آنها نشان می دهد که توزیع مقالات منتشره در این گروهها اختلاف زیادی با توزیع محققان دارد. با اینکه حدود 7 درصد از محققان کشور در رشته علوم پزشکی هستند ولی حدود 26 درصد از تولیدات علمی ایران در سطح بین المللی و 39 درصد از مقالات منتشره در مجلات داخلی متعلق به این رشته است.

همچنین در گروه علوم پایه، درصد تولیدات علمی منتشره در مجلات معتبر بین المللی حدود سه برابر درصد محققان این گروه از کل محققان است. در گروههای فنی و مهندسی و علوم کشاورزی درصد محققان بیشتر از درصد مقالات منتشره به تفکیک است. در گروه علوم انسانی درصد مقالات منتشره در مجلات داخلی بیشتر از درصد محققان ولی درصد تولیدات علمی بین المللی بسیار کمتر از درصد محققان در این گروه است.

نتیجه­گیری

بررسی وضعیت گروه علوم انسانی در چند شاخص عملکردی سامانه علم و فناوری کشور نشان می­دهد که این گروه از نظر تعداد مجلات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی و تعداد مقاله­های منتشرشده در آنها از وضعیت مطلوبی برخوردار است. درصد بسیار بالایی از مجلات و مقاله­های علمی- ترویجی در گروه علوم انسانی منتشر می­شود.

وضعیت گروه علوم انسانی در زمینه تعداد تولیدات علمی در مجلات معتبر بین­المللی بسیار متفاوت از تولیدات علمی داخلی است. این گروه، کمترین درصد تولیدات علمی ایران را در مجلات معتبر بین­المللی به خود اختصاص داده است. بررسی توسعه علوم به تفکیک گروه­های علمی مختلف نیز نشان می­دهد که گروه علوم انسانی همانند بقیه گروه­ها از نظر درصد محققان، درصد مقاله های منتشرشده داخلی و خارجی از توازن برخوردار نیست.

در مجموع، این ارزیابی نشان می­دهد که گروه علوم انسانی در مقایسه با دیگر گروههای علمی از برتری خاصی برخوردار نیست ولی با توجه به نیروهای بالقوه خود در مقایسه با دیگر گروههای علمی، توانایی و ظرفیت پیشرفت زیادی دارد. بر این اساس امید است با تاکیدات نقشه جامع علمی کشور و تحقق آن شاهد ارتقای جایگاه علوم انسانی در کشور باشیم.