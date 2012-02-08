علی اکبر ناظمی، عکاس خبری دوران انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در زمان انقلاب به عنوان عکاس آزاد فعالیت داشتهاست، بیان کرد: در آن دوران در خارج از کشور مشغول تحصیل در رشته عکاسی بودم و در زمان ژوژمان فارغالتحصیلی بود که خبردار شدم در ایران انقلاب شدهاست. سریع به تهران آمدم و به صورت یک عکاس آزاد شروع به کار کردم.
وی درباره نقش عکاسی خبری در انقلاب مردم ایران، افزود: امروز عکاسی خبری در دنیا جایگاه ویژهای دارد که شاید همه آن را بشناسند. عکسهای خبری که عکاسان از وقایع آفریقا ارسال کردند و گرسنگی و قحطی را در این قاره به نمایش گذاشتند، باعث شد که سیل کمکها به سوی آنها روانه شود.
به گفته ناظمی، حتی در جنگ دارفو نیز که 250 هزار نفر در مدت کوتاهی کشته شدند، حضور عکاسان خبری بود که با نشان دادن فجایع، چشم دنیا را به روی آن باز کرد و همین امر نیز باعث شد که برد پیت و جرج کلونی برای کمک به قربانیان دارفو حاضر شوند.
این عکاس انقلاب با بیان اینکه سالانه صدها عکاس خبری تنها برای اعتقاد به این کار کشته میشوند، تاکید کرد: در انقلاب نیز عکاسان خبری نقش بسیار مهمی را در روشنگری افکار عمومی ایفا میکردند، به ویژه آنکه در آن زمان اینترنت و تکنولوژیهایی از این دست برای اطلاع رسانی وجود نداشت.
وی ادامه داد: زمانی که به ایران بازگشتم وابسته به هیچ روزنامهای نبودم و به همین دلیل نیز نسبت به عکاسهای خبری دیگر که وابسته به روزنامهها بودند، شرایط سختتری داشتم. کار بسیار خطرناک بود و این خطر نه تنها در هنگام عکاسی بلکه در زمان چاپ عکسها نیز وجود داشت. باید دقت میکردیم موقع تحویل عکس صاحب عکاسی با ساواک و ماموران امنیتی همکاری نداشته باشد.
نمونهای از عکسهای علیاکبر ناظمی
ناظمی تصریح کرد: از آن سختتر این بود که عکسها را چطور به مردم نشان دهیم. ناچار به تهیه روزنامههای دیواری بودیم، عکسها را شبانه چاپ میکردیم و هر روز صبح در چند دانشگاه با چسباندن روزنامهها به دیوار، سعی میکردیم که مردم از اتفاقاتی که در روز گذشته در نقاط مختلف افتادهاست، مطلع شوند.
وی با اشاره به اینکه روزنامهها در ابتدا جرات انتشار عکسها را نداشتند، گفت: روزنامهها نیز به مرور این جرات را پیدا کردند و به این ترتیب عکسهای خبری در اختیار مردم قرار گرفتند.
این عکاس خبری در دوران پیروزی انقلاب با اشاره به اینکه هزینه چاپ عکس و تهیه روزنامههای دیواری در آن زمان بسیار زیاد بود، بیان کرد: من تنها یک دانشجو بودم و پول زیادی نداشتم. تجهیزات عکاسی که در اختیار داشتم نیز بسیار اولیه بود و حتی دوربین فیلمبرداری که با آن کار میکردم یک دوربین کوکی 90 ثانیهای بود که هر 90 ثانیه قطع میشد و ناچار باید دوباره آن را کوک میکردم.
وی تصریح کرد: ولی با وجود همه ان مشکلات، علاقه به تحول همه را به خیابان میکشاند و ما نیز به همین دلیل ابایی نداشتیم وبا وجود سختیها کار را دنبال میکردیم. گاهی از دوستانی که وضعیت مالی بهتری داشتند، کمک می گرفتیم. ولی به هر حال از هیچ جای خاصی بودجهای دریافت نمیکردیم.
ناظمی در این باره که عکسهای منتشرشده در حرکت انقلابی مردم چه نقشی را ایفا میکرد، بیان کرد: این عکسها باعث باور مردم نسبت به وقایع میشد. به طور مثال یکبار ازهاری در یک مصاحبه رادیویی اعلام کرد که خونهایی که در خیابان ریخته شده ، رنگ است و مردم به دروغ و برای تبلیغات این رنگها را به خیابان میریزند پس از این حرفها، عکسهایی که از این وقایع، سیل خون و شهدا منتشر شد واقعیت را بر ملا کرد. مردم مطمئن شدند که ازهاری دروغ میگوید. از آن به بعد بود که مردم شعار معروف «ازهاری بیچاره بازم بگو نواره» را در خیابانها سردادند.
وی در پایان به نقش عکاسی خبری در انقلاب و اتفاقات دیگر تاکید کرد و گفت: مسئولان باید باور کنند که عکاس خبری جاسوس نیست. عکاس خبری چشم مردم است و نباید مورد بیمهری واقع شود. مدیران و مسئولان در همه جا حضور ندارند و اگر میخواهند نواقص را برطرف کنند، میتوانند با تماشای عکسهای ما مشکلات را پیدا و رفع کنند. برخورد با عکاس خبری به عنوان یک جاسوس بسیار نامناسب است و باید در این مورد دقت نظر بیشتری صورت گیرد.
مجموعهای از عکسهای اکبر ناظمی در کتابی با عنوان «انقلاب به روایت اکبر ناظمی» منتشر شدهاست. «انقلاب به روایت اکبر ناظمی» مجموعهای از 101 عکس از این عکاس شناخته شده از وقایع انقلاب اسلامی ایران که از 17 شهریور تا 23 بهمن سال 1357 را در بر میگیرد.
مجموعه عکسهای اکبر ناظمی از انقلاب حدود 4 هزارقطعه عکس است که در مرکزی با عنوان «آرشیو بزرگ عکس و فیلم انقلاب اسلامی» نگهداری میشود. عکسهای ناظمی چهار رنگ بوده و بر روی کاغذ گلاسه چاپ شده است. تظاهرات مردمی، حضور زنان و کودکان، ورود امام خمینی به کشور، جماعت منتظر در سالن فرودگاه مهرآباد، سخنرانی امام خمینی در بهشتزهرا، حضور امام در مدرسه رفاه، جنازههای شهدا در سردخانههای رژیم، دیوار نوشتهها و شعارهای دیواری، صفهای نفت، اعلانها و کاریکاتورهای دیواری و ... از جمله موضوعات این عکسها هستند.
نظر شما