تلاش برای تحقق منویات رهبری دغدغه جدی فعالان فرهنگی مساجد باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده ظهر سه شنبه در مراسم اعطای مجوز 122 کانون فرهنگی هنری و اهدا 34 بسته تجهیزاتی به کانون های مساجد استان در بندرعباس با اشاره به فلسفه شکل گیری کانون ها، اظهارداشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1371 در راستای لبیک گویی به هشدارهای رهبر معظم انقلاب پیرامون شبیحخون فرهنگی دشمن، طی مصوبه ای دستور تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد را به وزارت ارشاد ابلاغ کرد.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد را تشکیل داد و به تبع آن دبیرخانه های استانی نیز برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت کانونهای مساجد راه اندازی شد.

حجت الاسلام مریدی زاده اذعان کرد: دشمن با بهره گیری از ابزار مختلف و صرف هزینه های کلان به دنبال ضربه زدن به اسلام و نظام اسلامی از طریق هجمه های فرهنگی و به تعبیر رهبری " شبیحخون فرهنگی " است.

وی خطاب به مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد، تاکید کرد: همان گونه که دشمن برای مقابله با ما از همه توان خود در عرصه تقابل فرهنگی بهره می گیرد، شما به عنوان فرماندهان خط مقدم جنگ نرم نیز باید با حداکثر توان و بهره گیری از روش های نوین در دفاع از فرهنگ ناب اسلام محمدی به فعالیت خود ادامه دهید.

دبیر هیئت هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان در ادامه با اشاره به اهمیت جذب نوجوانان و جوانان به مساجد، بیان داشت: اولویت کاری کانونها باید حفظ و نگه داشتن جوانان از طریق ارائه برنامه های مورد نیاز روز جامعه و مورد پسند نسل جوان باشد.

مریدی زاده افزود: برای جذب جوانان به فعالیت های فرهنگی هنری مساجد و خنثی سازی توطئه های دشمنان در راستای به انحراف کشاندن نسل جوان از برنامه های ابتکاری و روش های نوین استفاده کنید.

وی با بیان اینکه کارفرهنگی زمانبر اما شیرین است، تصریح کرد: صبور بودن باید از ویژگیهای یک مدیر فرهنگی باشد زیرا فعالیت های فرهنگی در درزامدت، اثرات خود را در جامعه نشان می دهد.

در این مراسم مجوز رسمی 122 باب کانون فرهنگی هنری اعطا و 34 بسته تجهیزاتی شامل کولر گازی، رایانه، چاپگر، میز رایانه و صندلی گردان به کانون های جدیدالتاسیس اهدا شد.