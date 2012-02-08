همایون اسعدیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، درباره واکنش‌هایی که تاکنون در مورد "بوسیدن روی ماه"‌ در جریان نمایش‌های فیلم در جشنواره فیلم فجر با آن مواجه شده است، اظهار داشت: فیلم را در پردیس سینمایی ملت در کنار مخاطبان جشنواره و در برج میلاد در کنار اهالی رسانه، منتقدان و سینماگران دیدم و در هر دوی این نمایش‌های با واکنش‌های مختلفی روبرو شدم.

او در پاسخ به این پرسش که واکنش‌ها بیشتر مثبت بوده یا منفی، گفت: اتفاقا نکته‌ای که در مورد واکنش‌ها توجه من را به خود جلب کرد این بود که هرکسی از زاویه دید خود نظر خاص خودش را درباره کار داشت، گروهی آن را به شدت دوست داشتند و در عین حال تعدادی هم فیلم را نپسندیده بودند و اتفاقا جذابیت کار برای من در همین است.

این کارگردان ادامه داد: کسانی که از فیلم خوششان آمده بود گروه‌های مختلفی بودند و همچنین در میان منتقدان به عنوان مثال مسعود فراستی فیلم را نپسندیده بود و این نشان می‌دهد قلاب یک فیلم نمی‌تواند به همه بیافتد؛ هرچند این شرایط ایده‌آلی است که قلاب فیلمی به همه بیافتد و برای تمامی تماشاگران جذابیت داشته باشد.

سایت‌ها و رسانه‌‌های مختلف با جهت‌گیری‌های متفاوت مطالبی با دیدگاه‌های مثبت در مورد این فیلم منتشر کرده‌اند؛ اسعدیان تحلیل خود را در این زمینه چنین بیان کرد: این اتفاقی است که در مورد "طلا و مس" هم با آن روبرو شدم؛‌ اینکه افرادی از طیف‌های مختلف، از تیپ‌های سانتی‌مانتال که تصور می‌کردم احتمالا با فیلم ارتباط برقرار نکنند تا تیپ‌های سنتی فیلم با موضوع فیلم ارتباط برقرار کردند.

او ادامه داد: نگاه انسانی و غیرایدئولوژیک به موضوعی که در فیلم مطرح می‌شود می‌تواند دلیل برقراری ارتباط با مخاطب باشد. از آن‌جا که اغلب شاهد هستیم زوایه نگاه به موضوعات در فیلم‌ها غیر از این است، زمانی که کمی فراتر می‌رویم و از منظری انسانی به موضوعات می‌پردازیم، تماشاگر نیز با آن ارتباط برقرار می‌کنند.

کارگردان فیلم "بوسیدن روی ماه"‌ در مورد نگاه مادران به فیلمش گفت: مادران نیز از آنجا که موضوع فیلم به نوعی مرتبط با آنان است با فضای قصه ارتباط پیدا می‌کنند و البته میزان نزدیک شدن آنان به کار با توجه به دیدگاه آن‌ها نیز متفاوت است.

در خلاصه داستان "بوسیدن روی ماه" آمده است: احترام‌السادات و فروغ خانم در همسایگی هم زندگی می‌کنند و بیش از 20 سال است که در انتظار فرزندانشان هستند.