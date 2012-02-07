اخبار کوتاه ورزشی چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شطرنج گرامیداشت دهه مبارک فجر بخش لاران با رقابت 32 ورزشکار برگزار شد.

این رقابت ها در سالن ورزشی سورشجان برگزار شد و شهاب حیدری مقام اول، محمد حسین زاده مقام دوم و حسین منصوری مقام سوم را از آن خود کردند.

نتایج مسابقات فوتسال در فرادنبه

مسابقات فوتسال رده سنی نوجوانان در شهر فرادنبه با رقابت شش تیم ادامه یافت.



در ادامه این مسابقات تیم شهید غلامیان با نتیجه سه بر دو پایگاه اکبر شهر سفید دشت را مغلوب کرد، تیم شهید باقری فرادنبه دو بریک شهید احمدی پناه فرادنبه را شکست داد و تیم فجر شهر سفید دشت شش برسه بسیج روستای دهنو را پشت سر گذاشت.

راهیابی ورزشکار چهار محالی به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان

مریم صادقی از طرف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان دعوت شد.



اردوی تیم ملی فوتبال بانوان زیر 13 سال کشور از 19 بهمن ماه در تهران برگزار می شود و نماینده استان چهار محال و بختیاری تمرینات خود را زیر نظر مربیان تیم ملی آغاز خواهد کرد.



مریم صادقی تنها نماینده استان در این اردو است.

مسابقات مچ اندازی قهرمانی استان چهار محال و بختیاری برگزار می شود



رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان گفت: مسابقات مچ اندازی با دست راست و چپ به صورت ایستاده برگزار می شود و شرکت کنندگان در 11 وزن به رقابت با هم می پردازند.



احمدیان افزود: محل برگزاری این مسابقات در سالن تختی بروجن است و وزن کشی از شرکت کنندگان نیز ساعت هشت صبح در سالن محل برگزاری مسابقات انجام خواهد شد.



وی همراه داشتن معرفی نامه کتبی، مدارک شناسایی و کارت بیمه ورزشی را از الزامات ورزشکاران برای شرکت در این رقابت ها عنوان و افزود: هر تیم متشکل از 11 ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست است که در پایان مسابقات به باشگاه های اول تا سوم حکم و جام قهرمانی، به نفرات اول تا سوم هر وزن حکم و مدال قهرمانی و به نفر اول نیز جایزه ویژه ای اهداء خواهد شد.

مسابقات مچ اندازی قهرمانی استان چهار محال و بختیاری و اعزام به مسابقات کشوری 21 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

جانبازان استان چهار محال و بختیاری عازم مسابقات کشوری شدند





تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان قطع نخاعی این استان عازم مسابقات کشوری شد.



رقابتهای کشوری بسکتبال با ویلچر جانبازان با حضور تیم هایی از استانهای مختلف در مشهد مقدس برگزار می شود.

تیم تنیس روی میز بانوان این استان نیز برای شرکت در دور برگشت مسابقات لیگ تنیس روی میز بانوان عازم استان اراک شدند.