50 درصد اشتغال تعهد شده کمیته امداد کردستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از دانشجویان نخبه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان اظهار داشت: استفاده از علم دیگران موجب ضعف در باور و اعتماد می شود و تولید علم داخلی موجب پیشرفت و سرعت دهی در حرکت جهادی کشور می شود.

وی با بیان اینکه نگاه بومی و فرهنگ اسلامی به علم آن را گسترده می کند، افزود: دانشگاه مرکزی پیشرو و محور اصلی برای پیشرفت دانشجویان در زمینه های علمی است و به همین دلیل باید از این ظرفیت بیش از گذشته بهره برداری کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان با اشاره به اینکه ایجاد اعتماد به نفس ملی نتیجه گسترش علم بومی در عرصه های مختلف است، اظهار داشت: گفتمان اصلی اسلام و شعار اصلی دولتمردان گسترش استقلال فکری و علمی و ایجاد وحدت و همدلی بین مردم است.

وی با اشاره به اینکه علم بومی قابل آسیب شناسی است و امکان انتقال به دیگر کشورها را دارد، گفت: کشورهای تولید کننده علم همواره در اوج قرار دارند و به همین دلیل نیز سایر کشورهای جهان باید از آنها پیروی و دنباله روی داشته باشند.

موسی نژاد اعلام کرد: خانواده محوری ویژگی اصلی کمیته امداد است و حمایت از پنج هزار و 800 خانوار نیازمند، 12 هزار دانش آموز، دو هزار دانشجو افراد تحت حمایت کمیته امداد از جمله برنامه های این نهاد در راستای کمک به اقشار نیازمند در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه سالانه 250 نفر از دانشجویان وابسته به کمیته امداد در استان کردستان فارغ التحصیل می شوند، افزود: در سال جاری ایجاد 10 هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد استان کردستان هدف گذاری شده اند که تاکنون 50 درصد از آن محقق شده و مابقیه نیز در حال اجرایی شدن است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان بیان کرد: چهار هزار خانوار کمیته امداد در قالبهای مختلف تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه 50 هزار نفر تحت بیمه درمان شهری هستند، افزود: هفت هزار ایتام تحت حمایت حامیان استان کردستان قرار دارند و ظرفیت حمایتی استان در وضعیت خوبی است.

موسی نژاد گفت: هشت هزار و 600 واحد مسکن افراد تحت تکفل این مرکز توسط کمیته امداد تحویل یا بازسازی شده است.

همایش 600 نفری تجلیل از دانشجویان نخبه دارای مقاله برتر علمی و فرهنگی کمیته امداد با ارسال 20 مقاله به دبیرخانه و انتخاب چهار اثر برتر برگزار شد.