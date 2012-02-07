به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر نتایج مطلوب هواداران را کسب نکرد و پس از شکست برابر پرسپولیس بیشتر از گذشته تحت فشار قرار گرفت تا سرمربی این تیم مجبور شود در سایت باشگاه استقلال مصاحبه ای را انجام دهد که مشخص است با مشورت نزدیکانش و در جهت بازگشت آرامش به این تیم تنظیم شده است. این گفتگوی مظلومی که بیشتر به یک درددل و بیانیه شبیه است با گفتگوهایی که از او دیده ایم کاملا متفاوت است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه استقلال در این مورد نوشت:« پرویز مظلومی که این روزها در سکوت کار خود را دنبال میکند، در صحبت هایی از انتظاراتش از هواداران استقلال میگوید و نیازی وافر که «تیم» این روزها به آنها دارد.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در این خصوص گفت: انگار استقلال شده یک تیم معمولی. با تمام احترام به تیمهایی که هواداران کمی دارند، انگار این روزها ما هم مثل آنها شدهایم. در یک بازی که قدر برتری خودمان را ندانستیم، خدا ما را تنبیه کرد، بدشانسیها پشت سرهم آمدند.
وی که این صبحتها را به سایت باشگاه استقلال بیان کرد، افزود: مصدومان یکییکی بیشتر میشوند و در چنین روزهایی هوادارانمان را هم کمتر از قبل میبینیم. بازیکن، مربی، مدیریت، همه اینها ابزارهای قهرمانی هستند که با تماشاگران تکمیل میشود، اما استقلال انگار یکییکی آنها را از دست میدهد. اول مصدومیت بازیکنان، حالا غیبت شما!
مظلومی با بیان اینکه با تقدیر نمیشود جنگید، اضافه کرد: بدشانسی هم واقعیتی است که البته دلایل فنی هم در پیدایی آن دخالت دارد، اما تماشاگران، به عنوان نیمی از عوامل قدرت و پیروزی کجایند؟ ما میتوانیم با کنار هم بودن هر اتفاق بزرگی را رقم بزنیم. چرا تشویق و حمایت از بچههای مسئولیتپذیر و جایگزینهایی که حتی بعضا بهتر از ستارهها کار میکنند را از خودمان و از تیممان دریغ میکنیم؟
وی تاکید کرد: من گله دارم، ناراحتم... سرم پایین است و سعی میکنم سکوت کنم. از زمین و زمان میکشم، اما دلم نمیخواهد، یعنی دوست ندارم که از هوادار – این علت وجودی همه ما - نیز بکشم. از نیامدن هوادار به ورزشگاه دلم میگیرد. اگر شما بودید، هیچکدام این امتیازها از دست نمیرفت.
سرمربی استقلال با بیان اینکه روز جمعه و مصاف با ذوبآهن برای این تیم حکم یک بازی فینال را دارد، ادامه داد: آیا این درست است که استقلال با سر و پز و قیافه یک تیم معمولی کمطرفدار به زمین برود؟ اصلا من و بازیکنان به کنار، استقلال مگر از آن هوادارانش نیست، پس این هواداران، این مالکان اصلی استقلال کجایند؟ تعصب به استقلال که فقط در مستطیل سبز نیست، تعصب روی سکو باید عامل انگیزه و «آمر» حرکت به سوی پیروزی باشد.
وی خاطرنشان کرد: در بازی مقابل سایپا، اگر توانستیم مساوی کنیم به خاطر غیرت سکوها بود که تا دقیقه 90 حمایتمان کردند. دو هزار نفر که به اندازه 20هزار نفر انرژی تولید کردند. من دست تکتک آنهایی که دیروز به آزادی آمدند و 90 دقیقه تیم خود را به جلو هل دادند، میبوسم. اما بقیه طرفداران استقلال، آن 68 هزار نفر دیگر کجا هستند؟ اینطوری نه باید توقعی در کار باشد و نه اعتراضی.
مظلومی همچنین افزود: استقلال اگر نتیجه میگیرد، چون مجموعه مدیریتی و تیمی و هوادارانش با هم هستند، نتیجه میگیرد، اما این روزها هواداران و تیفوسیهای استقلال کجا هستند؟ ما از آنها غیرت میخواهیم برای موفقیت، برای نهیب زدن به ما. من مقابل همه آنهایی که در این روزهای سرد به ورزشگاه میآیند تعظیم میکنم، اما قرار نیست هوادار پشت ما را خالی کند، چون اینجوری دیگر چیزی باقی نمیماند.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: هر هوادار برای ما حکم منبع یک انرژی مثبت است. از آنها میخواهم به ورزشگاه بیایند تا با هم پیروز شویم. ما جام میخواهیم و برای این کار به تکتک تیم 70هزار نفری خود نیاز داریم. اگر پشت گرمی هوادار نباشد، عامل تعصب را چطور نشان دهیم؟ در بازی روز جمعهمان امیدوارم هیچ استقلالی حتی اگر هوا یخبندان است در خانه ننشیند. بوق و پرچمهایتان را بردارید و به ورزشگاه بیایید. الان که تیم دوران بدشانسیاش را طی میکند به شما احتیاج داریم، نه آن وقت که همهچیز آرام است و هیچ مشکلی نیست. بیایید برای قهرمانی، بیایید برای جام.
سرمربی استقلال در ادامه صحبتهایش واضحتر صحبت کرد و تاکید کرد: بعضی هواداران انگار حواسشان نیست که ما در چند جبهه میجنگیم. یک جبهه زمین چمن است که ما با همه وجود در آن میجنگیم و جبهه دیگر نامرئی است! جبهه کسانی که به ظاهر استقلالی هستند اما برای استقلال جوسازی میکنند، در مورد داوری و هواداران. آنها میخواهند با این کار خودشان بالا بیایند و ما را به پایین بکشانند. این مسائل در مکتب استقلال نیست. ما رقیب هستیم و به همه رقبایمان هم احترام میگذاریم و نمیخواهیم آنها زمین بخورند. من به مسائل داوری همواره احترام گذاشتهام و هیچوقت در مورد آن حرفی نزدهام.
وی با بیان اینکه هوادار واقعی استقلال منظورش را خوب میفهمند. اظهار داشت: آنهایی که علیه استقلال مشت گره کردند و هواداران هرگز فراموششان نمیکنند، حالا دوباره مشت گره کردهاند برای به زمین زدن استقلال. ما به تنهایی حریف این مسائل نمیشویم، چون من مثل دیگران بازی پشتپرده را بلد نیستم، اما حاضرم قسم بخورم که اگر هوادار باشد از پس همه اینها برمیآییم، فقط باید یک تیم چند دههزار نفری باشیم نه یکه و تنها وسط ماجرا.
مظلومی خاطرنشان کرد: آنهایی که استقلال را فقط برای خودشان میخواهند، شروع کردهاند به جوسازی. از استقلالیهای واقعی که استقلال را فقط به خاطر خودش دوست دارند، میخواهم وارد صحنه شوند و در خانه ننشینند. آنها باید کنار ما باشند، پرویز مظلومی یک روز میآید و یک روز میرود، اما مهم افتخاری است که استقلال همیشه باید به دست بیاورد. پس برای این افتخار باید به تیم کمک کنیم.
وی با بیان اینکه توکل ما به خدا و امیدمان به هواداران است، تاکید کرد: ما سرباز استقلالیم و هوادار فرمانده ما، اما باید در یک جبهه کنار هم بجنگیم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در بخش پایانی صحبتهایش به نکات مهمی اشاره کرد: به زودی واقعیتها را خواهم گفت که چه دستهایی پشتپرده هستند و چرا هیچ مربی در استقلال موفق نمیشود جز عدهای خاص؛ ناصر حجازی، کریمی و حتی کخ و... اینها موفق نمیشوند جز عدهای خاص، اما این بار کوتاه نمیآییم و از استقلالیهای واقعی میخواهم کنار ما باشند تا با هم گام برداریم.
وی همچنین اضافه کرد: به برخی از دوستان متذکر میشوم که هواداران واقعی استقلال از پیروزی مقابل تراکتورسازی خیلی خوشحال شدند و در پوست خود نمیگنجیدند.
مظلومی در پایان گفت: از آقای فتحاللهزاده بینهایت سپاسگزارم که خیلی هوشمندانه فشار را از روی دوش من برداشتند، اما باز هم به حمایت ایشان نیاز دارم. ایشان لطف کردهاند که گفتهاند کارنامه من نیاز به حمایت ندارد، من همیشه به حمایت و پشتیبانیشان نیاز دارم و هنوز به ایدهآلهای فتحاللهزاده و هواداران استقلال نرسیدهام، انشاءا... با حمایتهای بیدریغ وی به این مهم خواهیم رسید و مقامهای مدنظرشان را به دست خواهیم آورد.»
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