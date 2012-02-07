ذخیره آب سدهای تهران 2 برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی امروز در نشست خبری با اشاره به دومین بارندگی عظیم سال آبی کشور در بهمن ماه سال آبی جاری در سطح استان‌های تهران و البرز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 245 میلیمتر سطح بارندگی در استان تهران و البرز بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش و در مقایسه با 44 سال گذشته حدود 63 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان آب منطقه ای تهران حجم ذخایر آبی در سدهای پنج گانه استان‌های تهران و البرز را بیش از 650 میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در سد امیرکبیر 165 میلیون متر مکعب، سد لتیان 72 میلیون متر مکعب، سد لار 28 میلیون مترمکعب، سد طالقان 336 میلیون مترمکعب و سد ماملو 46 میلیون مترمکعب آب ذخیره سازی شده است.

این مقام مسئول از افزایش 210 میلیون مترمکعبی ذخیره سازی آب در سدهای تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و یادآور شد: همچنین امسال حجم آب ورودی به سدهای تهران حدود 147 درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.

وی همچنین حجم آب زراعی رها سازی شده در دشتهای اطراف تهران همچون دشت ورامین، کرج، کردان، رباط کریم و پاکدشت را بیش از 300 میلیون مترمکعب اعلام کرد و اظهار داشت: همچنین در سال جاری آبی کشور استان‌های تهران و البرز بیشترین رشد حجم بارندگی را در بین استان‌های کشور در اختیار دارد.

ارتقایی با یادآوری اینکه با وجود افزایش بارش در سطح استان تهران و البرز اما به دلیل خشکسالی‌های چند سال اخیر امکان کسری آب سفره‌های زیرزمینی وجود ندارد، تأکید کرد: اگر سالهای پرباران و پر بارش ادامه داشته باشد، در مدت چند سال امکان پوشش این حجم از کسری آب در سفره‌های زیرزمینی وجود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به افتتاح رسمی پروژه تغذیه مصنوعی آب دشت شهریار در ایام دهه فجر بیان کرد: با ایجاد 6 حوضچه در بازه ی 3 کیلومتری از رودخانه کرج امکان تغذیه مصنوع دشت شهریار فراهم شده است.

وی حجم سرمایه‌گذاری این پروژه آبی را حدود 70 میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: همچنین به منظور بهبود شرایط برخی از دشت‌های اطراف تهران اجرای دو طرح تغذیه مصنوعی رودخانه کردان و جاجرود و مهار سیلاب‌های عبوری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان آب منطقه ای تهران با اشاره به افتتاح رسمی سد ماملو در سال گذشته توسط ریاست جمهوری حجم ذخیره آب در این سد را 47 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود در صورت ادامه بارندگی‌ها حجم آب ذخیره سازی شده در سد ماملو به مرز 100 میلیون مترمکعب افزایش یابد.

به گفته وی در صورت تکمیل تصفیه خانه هفتم تهران در سال 91 امکان استفاده از ذخیره آب سد ماملو برای تأمین آب شرب تهران تا سال 92 فراهم می شود.

ارتقایی همچنین از راه اندازی آزمایشگاه مرجع آب تهران به منظور کنترل کمی و کیفی آلایندگی آب‌های ورودی به سدهای تهران خبر داد و افزود: در این آزمایشگاه مرجع امکان آزمایش فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب تهران فراهم می شود.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اندازه گیری 100 نمونه از آب تهران خاطرنشان کرد: راه اندازی این آزمایشگاه مرجع منجر به بهود کمی و کیفی آب شرب تهران و البرز خواهد شد.