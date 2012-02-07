شاهین پیروزی را با تساوی عوض کرد/ فرار موقت شهرداری از جمع قعرنشینان

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز سه‌‍شنبه با برگزاری یک دیدار پیگیری شد که طی آن دو تیم قعرنشین شاهین بوشهر و شهرداری تبریز به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

در این دیدار که با قضاوت محمدرضا اکبریان در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار شد، بابک لطیفی(37) و لک چیرا(45) برای شاهین گل زدند و بهنام بیرانوند(20) و مهدی محمدزاده(79) ‌گل‌های تیم شهرداری تبریز را به ثمر رساندند.

با این تساوی تیم شهرداری تبریز با 26 امتیاز به رده پانزدهم صعود کرد و موقتا از جمع قعرنشینان جدا شد. شاهین بوشهر هم با همین امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به شهرداری در جایگاه شانزدهم قرار گرفت.

در ادامه دیدارهای روز دوم از هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17 امروز تیم‌های پرسپولیس و فجرسپاسی شیراز در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف همدیگر می‌روند.

- برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر به شرح زیر است:

چهارشنبه - 19/11/90

* ملوان بندرانزلی - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* سپاهان اصفهان - مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر اصفهان

* تراکتورسازی تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

پنجشنبه - 20/11/90

* راه‌آهن شهرری - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* فولاد خوزستان - صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز