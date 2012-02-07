افغانستان نیازمند صدها مجتهد دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسنی ظهر سه شنبه در همایش "دین، فرهنگ و رسالت علمای افغانستان" که در مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، در سخنانی به طلاب توصیه کرد علم باید در راستای اهداف الهی و خالصانه باشد تا بتواند در خود و دیگران اثر بگذراد.



انتقاد از تعطیلی زیاد در حوزه



وی با انتقاد از تعطیلی زیاد در حوزه های علمیه اظهار داشت: اگر مثلا در سال یک طلبه تنها 110 روز درس بخواند یقینا ما را از اهدافمان دور خواهد کرد و باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که حداقل 230 روز درس در حوزه برقرار باشد.



مدیر حوزه علمیه خاتم النبیین با اشاره به توسعه کمی و کیفی روزافزون در رشته های تحصیلی حوزه و دانشگاه و پیشرفت علم بیان داشت: اگر یک طلبه در دنیای امروز بخواهد به کمال علمی برسد باید بیشترین زمان عمرش را در اختیار تحصیل و مباحثه قرار دهد.



رئیس شورای علمای افغانستان با بیان اینکه طلاب باید علاوه بر ایمان قوی در شاخه های مختلف نیز مجتهد باشند اضافه کرد: فضلا و به خصوص فضلای افغانی برای پاسخگویی به نیازهای مردم این کشور باید حداقل در چندین رشته مانند کلام و فقه و ... مجتهد باشند.



آیت‌الله محسنی با اشاره به وجود متخصصان متعدد در افغانستان در رشته‌های مختلف علوم طبیعی و ... تاکید کرد: به موزات تربیت نیروهای مستعد در این زمینه‌ها باید طلاب و فضلایی نیز در عرصه حوزوی تربیت شوند و اندیشمندان و مجتهدان علوم دینی هم داشته باشیم.



رئیس شورای علمای افغانستان گفت: نیازهای افغانستان بسیار زیاد است و فکر مردم رشد کرده است.



وی با اشاره به تلاش گروه‌های تبشیری مسیحی و وهابیت در این کشور تاکید کرد: الان در مناطقی که تصور نمی‌شود مسیحیت و بی دینی ترویج می‌شود.



مدیر حوزه علمیه خاتم النبیین با ابراز امیدواری در تربیت صدها مجتهد مورد نیاز برای افغانستان عنوان کرد: یکی از مسائل بسیار مهم که کار تبلیغی ما را اثرگذار می‌کند تصفیه باطن و رعایت مسایل اخلاقی است و تا ما خودمان را اصلاح نکنیم دیگران را هم نمی توانیم اصلاح کنیم.



وی با تاکید بر لزوم اصلاح در روزهای تحصیل همچنین گریز از مدرک گرایی و رفتن به سمت اجتهاد و تحصیل خالصانه تاکید کرد.