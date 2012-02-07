افغانستان نیازمند صدها مجتهد دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسنی ظهر سه شنبه در همایش "دین، فرهنگ و رسالت علمای افغانستان" که در مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، در سخنانی به طلاب توصیه کرد علم باید در راستای اهداف الهی و خالصانه باشد تا بتواند در خود و دیگران اثر بگذراد.
انتقاد از تعطیلی زیاد در حوزه
وی با انتقاد از تعطیلی زیاد در حوزه های علمیه اظهار داشت: اگر مثلا در سال یک طلبه تنها 110 روز درس بخواند یقینا ما را از اهدافمان دور خواهد کرد و باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که حداقل 230 روز درس در حوزه برقرار باشد.
مدیر حوزه علمیه خاتم النبیین با اشاره به توسعه کمی و کیفی روزافزون در رشته های تحصیلی حوزه و دانشگاه و پیشرفت علم بیان داشت: اگر یک طلبه در دنیای امروز بخواهد به کمال علمی برسد باید بیشترین زمان عمرش را در اختیار تحصیل و مباحثه قرار دهد.
رئیس شورای علمای افغانستان با بیان اینکه طلاب باید علاوه بر ایمان قوی در شاخه های مختلف نیز مجتهد باشند اضافه کرد: فضلا و به خصوص فضلای افغانی برای پاسخگویی به نیازهای مردم این کشور باید حداقل در چندین رشته مانند کلام و فقه و ... مجتهد باشند.
آیتالله محسنی با اشاره به وجود متخصصان متعدد در افغانستان در رشتههای مختلف علوم طبیعی و ... تاکید کرد: به موزات تربیت نیروهای مستعد در این زمینهها باید طلاب و فضلایی نیز در عرصه حوزوی تربیت شوند و اندیشمندان و مجتهدان علوم دینی هم داشته باشیم.
رئیس شورای علمای افغانستان گفت: نیازهای افغانستان بسیار زیاد است و فکر مردم رشد کرده است.
وی با اشاره به تلاش گروههای تبشیری مسیحی و وهابیت در این کشور تاکید کرد: الان در مناطقی که تصور نمیشود مسیحیت و بی دینی ترویج میشود.
مدیر حوزه علمیه خاتم النبیین با ابراز امیدواری در تربیت صدها مجتهد مورد نیاز برای افغانستان عنوان کرد: یکی از مسائل بسیار مهم که کار تبلیغی ما را اثرگذار میکند تصفیه باطن و رعایت مسایل اخلاقی است و تا ما خودمان را اصلاح نکنیم دیگران را هم نمی توانیم اصلاح کنیم.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح در روزهای تحصیل همچنین گریز از مدرک گرایی و رفتن به سمت اجتهاد و تحصیل خالصانه تاکید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس شورای علمای افغانستان با اشاره به گسترش علوم مختلف در افغانستان بر نیاز این کشور به مجتهدان دینی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسنی ظهر سه شنبه در همایش "دین، فرهنگ و رسالت علمای افغانستان" که در مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، در سخنانی به طلاب توصیه کرد علم باید در راستای اهداف الهی و خالصانه باشد تا بتواند در خود و دیگران اثر بگذراد.
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